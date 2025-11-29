Кто получит тысячу гривен на оплату газа?

Речь идет о программе "Зимняя поддержка", в рамках которой украинцы могут получить от государства 1 000 гривен помощи. Эти средства можно направить на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности газа, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

Интересно Правительство сократило услуги и товары в Нацкешбеке: на что теперь нельзя тратить деньги

Также полученную сумму можно использовать на:

услуги по распределению природного газа;

техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования.

Для многих граждан это означает, что расходы на коммунальные услуги фактически могут быть полностью покрыты государством.

Как оплатить за газ тысячей Зеленского?

Как объяснили на сайте "Зимней поддержки", оплатить газ и связанные услуги можно онлайн через банковские приложения, например, Приват24 или Монобанк, а также на сайтах поставщиков коммунальных услуг, выбрав счет "Национальный кэшбек".

Также доступен офлайн-вариант для пенсионеров через кассу банка или на почте, где достаточно предоставить кассиру необходимые реквизиты для осуществления оплаты.

Что еще нужно знать о Зимней поддержке от государства?