Кто получит тысячу гривен на оплату газа?
Речь идет о программе "Зимняя поддержка", в рамках которой украинцы могут получить от государства 1 000 гривен помощи. Эти средства можно направить на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности газа, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
Также полученную сумму можно использовать на:
- услуги по распределению природного газа;
- техническое обслуживание внутренних газовых сетей и оборудования.
Для многих граждан это означает, что расходы на коммунальные услуги фактически могут быть полностью покрыты государством.
Как оплатить за газ тысячей Зеленского?
Как объяснили на сайте "Зимней поддержки", оплатить газ и связанные услуги можно онлайн через банковские приложения, например, Приват24 или Монобанк, а также на сайтах поставщиков коммунальных услуг, выбрав счет "Национальный кэшбек".
Также доступен офлайн-вариант для пенсионеров через кассу банка или на почте, где достаточно предоставить кассиру необходимые реквизиты для осуществления оплаты.
Что еще нужно знать о Зимней поддержке от государства?
На сегодня заявку на участие в программе уже подали более 10 миллионов украинцев, а средства будут зачислены на специальные счета в течение 10 дней после подачи заявления.
Подать заявку можно до 24 декабря включительно одним из двух способов: через мобильное приложение "Дія" или через Укрпочту.
Для получения средств необходимо открыть специальный счет "Национальный кэшбек" в одном из банков-партнеров. За детей заявку могут оформить взрослые.