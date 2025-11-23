Некоторым гражданам уже поступила выплата. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о выплате 1000 гривен от государства?

23 ноября украинцы начали сообщать, что им уже поступила тысяча "Зимней поддержки". Однако есть и такие граждане, которые еще не получили помощи.

Государство уже выплатило некоторым украинцам тысячу "Зимней поддержки" / Скриншот, предоставленный 24 Каналу

Кто и как может получить 1000 гривен в рамках "Зимней поддержки"?

  • Программа "Зимняя 1000" предоставляет единовременную выплату всем украинцам, достигшим 18 лет, и родителям несовершеннолетних детей. Однако только при условии, если они находятся на территории Украины.

  • Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль отметила, что подать заявление на себя и на ребенка можно за несколько кликов в приложении Дия. На каждого человека нужно подавать отдельное заявление.

  • Подача заявлений через приложение Дия началось 15 ноября и продлится до 24 декабря 2025 года. Воспользоваться выплатой можно до 30 июня 2026 года.

  • Средства разрешается использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, транспортных билетов или других товаров украинского производства. Также эти деньги можно перевести на поддержку Сил обороны.