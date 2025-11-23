Некоторым гражданам уже поступила выплата. Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о выплате 1000 гривен от государства?
23 ноября украинцы начали сообщать, что им уже поступила тысяча "Зимней поддержки". Однако есть и такие граждане, которые еще не получили помощи.
Кто и как может получить 1000 гривен в рамках "Зимней поддержки"?
Программа "Зимняя 1000" предоставляет единовременную выплату всем украинцам, достигшим 18 лет, и родителям несовершеннолетних детей. Однако только при условии, если они находятся на территории Украины.
Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль отметила, что подать заявление на себя и на ребенка можно за несколько кликов в приложении Дия. На каждого человека нужно подавать отдельное заявление.
Подача заявлений через приложение Дия началось 15 ноября и продлится до 24 декабря 2025 года. Воспользоваться выплатой можно до 30 июня 2026 года.
Средства разрешается использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, транспортных билетов или других товаров украинского производства. Также эти деньги можно перевести на поддержку Сил обороны.