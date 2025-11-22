Кто не получит тысячу от государства?
В рамках правительственной программы "Зимняя поддержка 2025" тысячу гривен получат большинство украинцев, но не все, пишет 24 Канал со ссылкой на "Зимнюю еПоддержку".
Выплата не начисляется тем, кто:
- остался на временно оккупированных территориях;
- выехал и получил убежище за границей.
Программа охватывает граждан, которые официально проживают в Украине, включая детей (выплаты на детей оформляют родители или законные представители).
Интересно! В прошлом году помощь получило более 14 миллионов украинцев, а в этом году ожидают около 11 миллионов получателей.
На что можно потратить тысячу Зеленского?
Как пишет Судебно-юридическая газета, средства программы можно потратить на два основных направления:
- Благотворительная поддержка: помощь Силам обороны и восстановлению страны.
- Оплата украинских товаров и услуг, включая: коммунальными платежами, связью, медицинскими услугами, одеждой и обувью, продуктами питания, книгами, почтовыми услугами, благотворительностью и покупкой военных облигаций.
Обратите внимание! Родителям и опекунам для получения выплат на детей следует подавать заявления с 15 ноября через "Дію" или отделения "Укрпочты".
Кто еще получит зимние выплаты от государства?
Правительство Украины запускает программу "Зимняя поддержка", которая предусматривает комплексную помощь гражданам в период отопительного сезона.
В программу входят различные меры поддержки: выплата 6 500 гривен для уязвимых категорий населения, бесплатные железнодорожные путешествия, фиксированные тарифы на энергоносители и жилищные субсидии.