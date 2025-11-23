Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на условия программы "Зимняя поддержка".

К теме В Минцифре раскрыли, сколько украинцев подали заявки на "Зимнюю поддержку"

На что можно потратить "зимнюю" тысячу?

Инициатива президента "Зимняя поддержка" выполняется с целью единовременной помощи украинцам в период зимы, когда растут расходы на простые вещи. Поэтому всем украинцам, включая детей, будут доступны 1 000 гривен, которые поступят на счет "Национального кэшбека". Люди, которые получают социальные выплаты и пенсию на Укрпочте, автоматически получат помощь. Другие же категории должны были оформить заявку.

Известно, что украинцы уже получают деньги и до конца июня должны их потратить. В прошлом году большинство украинцев подавали заявки через Дію, поэтому онлайн-оформление помощи в этом году тоже оставили.

Полученные деньги люди могут потратить не на любые товары. За 1000 гривен, которую предоставляет государство в рамках инициативы, можно оплатить:

пищевые продукты украинского производства, кроме подакцизных;

лекарства;

книги и печатную продукцию;

почтовые и коммунальные услуги;

также можно из этих средств делать благотворительные взносы.

Использовать средства, поступившие на карточку "Национальный кэшбек" через Дію, нужно до 30 июня 2026 года. Если вы получили деньги автоматически, то потратить их можно до 25 декабря 2025 года, а если оформляли заявку на Укрпочте, то до 25 января 2026 года.

Напомним, что наиболее уязвимые категории граждан в рамках программы "Зимняя поддержка" могут получить дополнительные 6 500 гривен.

Что известно об инициативе "Зимняя поддержка"?