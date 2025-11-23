Про це пише 24 Канал з посиланням на умови програми "Зимова підтримка".

На що можна витратити "зимову" тисячу?

Ініціатива президента "Зимова підтримка" виконується з метою одноразової допомоги українцям у період зими, коли зростають витрати на прості речі. Відтак усім українцям, включно з дітьми, будуть доступні 1 000 гривень, які надійдуть на рахунок "Національного кешбека". Люди, які отримують соціальні виплати та пенсію на Укрпошті, автоматично отримають допомогу. Інші ж категорії мали оформити заявку.

Відомо, що українці вже отримують гроші й до кінця червня повинні їх витратити. Минулого року більшість українців подавали заявки через Дію, тому онлайн-оформлення допомоги цьогоріч теж залишили.

Отримані гроші люди можуть витратити не на будь-які товари. За 1000 гривень, яку надає держава в межах ініціативи, можна оплатити:

харчові продукти українського виробництва, окрім підакцизних;

ліки;

книги та друковану продукцію;

поштові й комунальні послуги;

також можна з цих коштів робити благодійні внески.

Використати кошти, які надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, потрібно до 30 червня 2026 року. Якщо ви отримали гроші автоматично, то витратити їх можна до 25 грудня 2025 року, а якщо оформляли заявку на Укрпошті, то до 25 січня 2026 року.

Нагадаємо, що найбільш вразливі категорії громадян у межах програми "Зимова підтримка" можуть отримати додаткові 6 500 гривень.

