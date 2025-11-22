Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як змінилися умови програми "Національний кешбек"?

Міністерство перерахувало категорії товарів і послуг, на які можна витратити кошти, накопичені на картці "Національного кешбеку".

Тепер гроші можна використати на такі категорії товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Зазначається, що частина оновлених категорій стане доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз. Таке оновлення пов'язане з особливостями роботи "Зимової підтримки", зокрема, виплати 1000 гривень для всіх громадян, яка також надійде на картку "Національного кешбеку".

Тому категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Зауважимо, що в програмі "Національний кешбек" уже беруть участь понад 7,5 мільйонів українців, які отримали понад 4 мільярди гривень виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".

"Національний кешбек": коротко про головне