Програма єВідновлення (компенсація за зруйноване житло) не працює для ТОТ, адже держава не може фізично обстежити майно в окупації. Через цю технічну перешкоду тисячі захисників були заблоковані від будь-якої житлової допомоги. Більше про цю проблему і її рішення читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Саме тому ми разом з колегами з Міністерства розвитку громад та територій України запустили інший шлях – житловий ваучер. Це не компенсація, а окрема допомога на нову оселю, яка виправляє цю несправедливість.

Що таке житловий ваучер і як він працює?

Житловий ваучер – це 2 мільйони гривень на придбання житла для ветеранів (зі статусом УБД або ОІВВ), які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій і не мають житла на підконтрольній Україні території.

Це перший в Україні механізм житлової підтримки, розроблений саме для цих визначених категорій військових.

Ключові особливості програми

Сума: ваучер становить 2 мільйони гривень. Цільове призначення: кошти перераховуються безготівково – одразу на рахунок продавця житла або банку/кредитора за іпотекою. Це робить процес прозорим і гарантує, що кошти використають саме на житло. Гнучкість: ваучер можна використати для купівлі готового житла, інвестування в новобудову, купівлі земельної ділянки під житлом або для оплати першого внеску чи погашення платежів за іпотечним кредитом. Свобода вибору: люди самі обирають регіон і тип нерухомості. Право власності зберігається: вам не потрібно скасовувати право власності на житло, якщо таке було на ТОТ. Держава визнає, що обстежити ваше майно зараз неможливо, і надає вам можливість придбати нову оселю у безпечному регіоні.

Початок виплат буде анонсований додатково.

Для кого ця програма і хто може подати заяву?

Програма має чітко визначені рамки, оскільки ми починаємо з тих, хто опинився у найскладнішому становищі.

Подати заяву можуть особи, які відповідають усім таким критеріям:

мають статус ВПО;

мають статус УБД або Особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ). Важливо: сюди входять ветерани, які отримали свій статус як під час повномасштабного вторгнення, так і під час АТО/ООС, починаючи з 2014 року;

мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території (що відображається у довідці ВПО);

не мають житла на підконтрольній території. (Винятки: непогашена іпотека або житло на території активних бойових дій);

не отримували компенсацій за знищене майно в межах єВідновлення, не мають активних заяв та не беруть участі в інших житлових програмах.

Дві останні умови поширюються на заявника, його/її чоловіка/дружину та неповнолітніх дітей.

Як оформити ваучер у Дії?

Послуга максимально цифровізована, щоб мінімізувати бюрократію.

Оновіть застосунок Дія до останньої версії. Перейдіть у розділ "Сервіси", "Послуги для ВПО", "Заява про житловий ваучер". Підтвердьте склад сім'ї, внесіть уточнення (за потреби). Отримайте згоду чоловіка/дружини через Дію (це критично: на згоду є 36 годин, інакше заява скасовується). Заповніть та підпишіть заяву Дія.Підписом і надішліть.

Важливо: заява автоматично передається до комісії, яка працює за місцем вашого фактичного проживання, зазначеним у довідці ВПО. Комісія має до 30 календарних днів на розгляд рішення.

Це обов'язок держави перед тими, хто її захищає. Ми не дамо вам загубитися в паперах. Ви отримуєте 2 мільйони гривень на житло зараз, а держава надалі сама вимагатиме ці кошти від Росії як репарації.