Програма єВідновлення (компенсація за зруйноване житло) не працює для ТОТ, адже держава не може фізично обстежити майно в окупації. Через цю технічну перешкоду тисячі захисників були заблоковані від будь-якої житлової допомоги. Більше про цю проблему і її рішення читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
Саме тому ми разом з колегами з Міністерства розвитку громад та територій України запустили інший шлях – житловий ваучер. Це не компенсація, а окрема допомога на нову оселю, яка виправляє цю несправедливість.
Що таке житловий ваучер і як він працює?
Житловий ваучер – це 2 мільйони гривень на придбання житла для ветеранів (зі статусом УБД або ОІВВ), які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій і не мають житла на підконтрольній Україні території.
Це перший в Україні механізм житлової підтримки, розроблений саме для цих визначених категорій військових.
Ключові особливості програми
- Сума: ваучер становить 2 мільйони гривень.
- Цільове призначення: кошти перераховуються безготівково – одразу на рахунок продавця житла або банку/кредитора за іпотекою. Це робить процес прозорим і гарантує, що кошти використають саме на житло.
- Гнучкість: ваучер можна використати для купівлі готового житла, інвестування в новобудову, купівлі земельної ділянки під житлом або для оплати першого внеску чи погашення платежів за іпотечним кредитом.
- Свобода вибору: люди самі обирають регіон і тип нерухомості.
- Право власності зберігається: вам не потрібно скасовувати право власності на житло, якщо таке було на ТОТ. Держава визнає, що обстежити ваше майно зараз неможливо, і надає вам можливість придбати нову оселю у безпечному регіоні.
Початок виплат буде анонсований додатково.
Для кого ця програма і хто може подати заяву?
Програма має чітко визначені рамки, оскільки ми починаємо з тих, хто опинився у найскладнішому становищі.
Подати заяву можуть особи, які відповідають усім таким критеріям:
- мають статус ВПО;
- мають статус УБД або Особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ). Важливо: сюди входять ветерани, які отримали свій статус як під час повномасштабного вторгнення, так і під час АТО/ООС, починаючи з 2014 року;
- мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території (що відображається у довідці ВПО);
- не мають житла на підконтрольній території. (Винятки: непогашена іпотека або житло на території активних бойових дій);
- не отримували компенсацій за знищене майно в межах єВідновлення, не мають активних заяв та не беруть участі в інших житлових програмах.
Дві останні умови поширюються на заявника, його/її чоловіка/дружину та неповнолітніх дітей.
Як оформити ваучер у Дії?
Послуга максимально цифровізована, щоб мінімізувати бюрократію.
- Оновіть застосунок Дія до останньої версії.
- Перейдіть у розділ "Сервіси", "Послуги для ВПО", "Заява про житловий ваучер".
- Підтвердьте склад сім'ї, внесіть уточнення (за потреби).
- Отримайте згоду чоловіка/дружини через Дію (це критично: на згоду є 36 годин, інакше заява скасовується).
- Заповніть та підпишіть заяву Дія.Підписом і надішліть.
Важливо: заява автоматично передається до комісії, яка працює за місцем вашого фактичного проживання, зазначеним у довідці ВПО. Комісія має до 30 календарних днів на розгляд рішення.
Це обов'язок держави перед тими, хто її захищає. Ми не дамо вам загубитися в паперах. Ви отримуєте 2 мільйони гривень на житло зараз, а держава надалі сама вимагатиме ці кошти від Росії як репарації.