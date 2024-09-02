В Україні запровадили "Національний кешбек"

Українці зможуть отримувати 10% компенсації за покупки товарів українського виробництва завдяки програмі Нацкешбеку, передає 24 Канал. При цьому, максимальна сума кешбеку, яку можна отримати протягом місяця – становить 3 тисячі гривень.

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Від сьогодні кешбек нараховуватимуть 7 торгових мереж, а ще близько 40 закладів торгівлі планують приєднатися до програми. Наразі в програмі зареєстровано 38 тисяч товарів від 600 українських виробників.

Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України. Підтримка українців є послідовною політикою уряду, особливо напередодні опалювального сезону, адже за отриманий кешбек можна буде, до прикладу, оплатити комунальні послуги. Водночас заохочення купувати локальні товари створюватиме робочі місця і забезпечить додаткові податкові надходження. Адже до 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ.

Зауважте! Список товарів, на які нараховується кешбек, доступний за посиланням. Список закладів торгівлі, де нараховують кешбек, оновлюється тут.

Як долучитись до програми

Щоб приєднатися до програми:

Спершу відкрийте спеціальний банківський рахунок – це можна зробити через мобільний додаток, веб-сайт або в банківському відділенні. Далі у додатку "Дія" виберіть послугу "Національний кешбек", після чого активуйте картку, на яку буде нараховуватися компенсація.

Як долучитись до Нацкешбеку / Фото – Дія

Кошти надходитимуть на вашу картку щомісяця. Відстежувати їх можна через додаток "Дія", а витрачати на:

оплату комунальних послуг;

медичних витрат;

транспорт;

а також мобільний зв'язок, спорт, кіно та інше.

Важливо! Також можна буде задонатити на потреби Сил оборони або придбати військові облігації.