В Украине ввели "Национальный кэшбек"

Украинцы смогут получать 10% компенсации за покупки товаров украинского производства благодаря программе Нацкешбека, передает 24 Канал. При этом, максимальная сумма кэшбека, которую можно получить в течение месяца – составляет 3 тысячи гривен.

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С сегодняшнего дня кэшбек будут начислять 7 торговых сетей, а еще около 40 заведений торговли планируют присоединиться к программе. Сейчас в программе зарегистрировано 38 тысяч товаров от 600 украинских производителей.

Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины. Поддержка украинцев является последовательной политикой правительства, особенно накануне отопительного сезона, ведь за полученный кэшбек можно будет, к примеру, оплатить коммунальные услуги. В то же время поощрение покупать локальные товары будет создавать рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые поступления. Ведь до 40% средств, потраченных на украинский товар, возвращается налогами в бюджет и идет на нужды ВСУ.

Заметьте! Список товаров, на которые начисляется кэшбек, доступен по ссылке. Список заведений торговли, где начисляют кэшбек, обновляется здесь.

Как присоединиться к программе

Чтобы присоединиться к программе:

Сначала откройте специальный банковский счет – это можно сделать через мобильное приложение, веб-сайт или в банковском отделении. Далее в приложении "Дія" выберите услугу "Национальный кэшбек", после чего активируйте карту, на которую будет начисляться компенсация.

Как присоединиться к Нацкешбеку / Фото – Дія

Средства будут поступать на вашу карту ежемесячно. Отслеживать их можно через приложение "Дія", а тратить на:

оплату коммунальных услуг;

медицинские расходы;

транспорт;

а также мобильную связь, спорт, кино и прочее.

Важно! Также можно будет задонатить на нужды Сил обороны или приобрести военные облигации.