Укрнафта – у грі

Як повідомили в головному офісі мережі АЗС, Укрнафта приєднується до бета-тестування програми "Національний кешбек", яка стартує 2 вересня. Вона покликана підтримати українську економіку та вітчизняного виробника.

До теми Запуск "Національного кешбеку": мережі супермаркетів долучаться до програми

Купуючи товари на наших АЗК, українці зможуть отримувати 10% від їх вартості на спеціальні банківські картки,

– зазначили в Укрнафті.

До речі! Максимальний обсяг кешбеку для одного українця становить 3 тисячі гривень на місяць. Ці гроші можна витрачати на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

Як отримати спеціальні картки для нарахування бонусів

Відкрити спеціальну картку для участі у програмі українці зможуть вже 2 вересня. Зробити це можна через відділення таких банків:

Ощадбанк;

Приватбанк;

Monobank;

Sense Bank;

ПУМБ;

Глобус;

Укргазбанк;

Ukrsibbank;

А-банк;

Укрексімбанк.

Також відкрити картку можна у мобільних застосунках зазначених фінустанов.