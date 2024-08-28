Продуктові мережі "у грі"
Найбільші продуктові супермаркети України приєднаються до програми "Національний кешбек". Зокрема, готовність долучитися до підтримки українського виробника висловили "АТБ-маркет", "Сільпо", Novus, Varus та "Auchan Україна".
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Як розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталія Петрівська, ці бізнеси точно приєднаються до бета-тестування.
Ритейлери вважають, що окрім підтримки українських товарів, програма допоможе виділити прозорих гравців ринку роздрібної торгівлі, адже для нарахування кешбеку продавець повинен видати покупцю фіскальний чек,
– сказала вона.
Чи встигнуть мережі одразу приєднатися до програми
Вже зараз тривають останні консультації з Міністерством економіки, а також внутрішні технічні узгодження в самих торгівельних мережах. Кожна мережа, яка погодилася взяти участь у програмі "Національний кешбек", повинна повідомити покупцям про старт програми самостійно.