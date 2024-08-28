Продуктовые сети "в игре"

Крупнейшие продуктовые супермаркеты Украины присоединятся к программе "Национальный кэшбек". В частности, готовность присоединиться к поддержке украинского производителя выразили "АТБ-маркет", "Сильпо", Novus, Varus и "Auchan Украина".

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Как рассказала исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance Наталья Петровская, эти бизнесы точно присоединятся к бета-тестированию.

Ритейлеры считают, что кроме поддержки украинских товаров, программа поможет выделить прозрачных игроков рынка розничной торговли, ведь для начисления кэшбека продавец должен выдать покупателю фискальный чек,

– сказала она.

Успеют ли сети сразу присоединиться к программе

Уже сейчас продолжаются последние консультации с Министерством экономики, а также внутренние технические согласования в самих торговых сетях. Каждая сеть, которая согласилась принять участие в программе "Национальный кэшбек", должна сообщить покупателям о старте программы самостоятельно.