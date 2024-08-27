Кого у першу чергу торкнуть зміни
Як розповів нардеп Ярослав Железняк, вже на початку вересня Верховна Рада може розглянути оновлений законопроєкт про підвищення податків.
До теми Рада допрацювала податковий законопроєкт: як податки можуть змінитися у вересні
Відомо, що в законопроєкті ставка військового збору для фізичних осіб зросте з 1,5% до 5%.
Крім того, зміни відчують зокрема й ФОПи 1,2 та 3 груп:
- для ФОП 1 та 2 групи військовий збір може становити у розмірі 10% від мінімальної зарплати,
- для підприємців, які використовують 3 групу єдиного податку, можуть встановити військовий збір у розмірі 1%,
- також, можливе запровадження щомісячних авансових внесків для АЗС.
Що змінилося в законопроєкті
Серед нових змін в тексті законопроєкту, що обговорюється в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, додалися:
- ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50% на 2024 рік,
- ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%,
- щомісячна звітність по ПДФО.
Важливо! Голова профільного комітету Данило Гетманцев повідомив, що положення законопроєкту ще обговорюється, а дані щодо оновленої публікації закону – передчасні. Відтак, за його словами, оновлений законопроєкт не передбачає підвищення ПДВ.