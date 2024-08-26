Що змінилося в законопроєкті

Дефіцит бюджету становить 500 мільярдів гривень. Відтак, якщо Верховна Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з виплатами для військових.

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Що залишилося з попередньої версії:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

встановлення військового збору в розмірі 1% для третьої групи єдиного податку;

запровадження щомісячних авансових внесків для АЗС (із деякими змінами).

Цікаво! Авансовий платіж для АЗС у розмірі 4 000 гривень за кубометр потужності зберігання пального замінять на фіксований платіж за кожен об’єкт. Наприклад, мінімальний платіж складе 60 000 гривень з однієї АЗС на місяць.

Що нового додали:

встановлення податку на прибуток для банків у розмірі 50% на 2024 рік;

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

запровадження щомісячної звітності по ПДФО.

Цікаво! Податки на посилки вартістю до 150 євро також будуть обговорюватися.

У законопроєкті може залишитися норма про військовий збір у розмірі 5% на вартість усіх послуг мобільних операторів.