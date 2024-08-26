Что изменилось в законопроекте

Дефицит бюджета составляет 500 миллиардов гривен. Поэтому, если Верховная Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами для военных.

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Что осталось из предыдущей версии:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной зарплаты;

установление военного сбора в размере 1% для третьей группы единого налога;

введение ежемесячных авансовых взносов для АЗС (с некоторыми изменениями).

Интересно! Авансовый платеж для АЗС в размере 4 000 гривен за кубометр мощности хранения горючего заменят на фиксированный платеж за каждый объект. Например, минимальный платеж составит 60 000 гривен с одной АЗС в месяц.

Что нового добавили:

установление налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%;

введение ежемесячной отчетности по НДФЛ.

Интересно! Налоги на посылки стоимостью до 150 евро также будут обсуждаться.

В законопроекте может остаться норма о военном сборе в размере 5% на стоимость всех услуг мобильных операторов.