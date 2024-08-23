Какая сейчас средняя зарплата в Украине
По сравнению с июнем 2023 года, средняя зарплата в июне 2024 года выросла на 17,5% – на 2 794,25 гривны. Официальный уровень инфляции за этот период составил 4,8%.
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Согласно информации Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата в Украине в первой половине 2024 года составляла:
- январь – 14 974,56 гривны;
- февраль – 15 267,60 гривны;
- март – 15 433,98 гривны;
- апрель – 16 847,98 гривны;
- май – 17 178,87 гривны;
- июнь – 18 806,63 гривны.
Обратите внимание! Данные ПФУ о зарплате, использованные для расчета пенсий, отличаются от информации, предоставленной Госстатом. В частности, по данным Госстата, средняя зарплата в первом квартале 2024 года составила 18 903 гривны. Информация о зарплатах за второй квартал пока не обнародована.