Какая сейчас средняя зарплата в Украине

По сравнению с июнем 2023 года, средняя зарплата в июне 2024 года выросла на 17,5% – на 2 794,25 гривны. Официальный уровень инфляции за этот период составил 4,8%.

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Согласно информации Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата в Украине в первой половине 2024 года составляла:

январь – 14 974,56 гривны;

февраль – 15 267,60 гривны;

март – 15 433,98 гривны;

апрель – 16 847,98 гривны;

май – 17 178,87 гривны;

июнь – 18 806,63 гривны.

Обратите внимание! Данные ПФУ о зарплате, использованные для расчета пенсий, отличаются от информации, предоставленной Госстатом. В частности, по данным Госстата, средняя зарплата в первом квартале 2024 года составила 18 903 гривны. Информация о зарплатах за второй квартал пока не обнародована.