Какой будет размер ЕСВ и ЕН в августе

В августе размеры минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений. Минимальный размер ЕСВ составит 22% от минимальной зарплаты, что равно 1 760 гривен в месяц. Максимальный размер ЕСВ составит 22% от суммы 15 минимальных зарплат, что равно 26 400 гривен в месяц.

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Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в Украине платят за всех работников. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают самостоятельно, этот взнос также является обязательным.

Обратите внимание! Размер ЕСВ корректируется в соответствии с изменениями минимальной заработной платы в стране.

Единый налог для ФЛП 1 и 2 группы привязан к размеру минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который сейчас составляет 3 028 гривен. То есть, Единый налог (ЕН) в августе будет следующий:

ФЛП 1 группы платить 302,80 гривны , что составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

, что составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. ФЛП 2 группы будет платить 1 600 гривен , что эквивалентно 20% от минимальной зарплаты.

, что эквивалентно 20% от минимальной зарплаты. ФЛП 3 группы имеет фиксированный единый налог на уровне 2023 года: 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.