Яка зараз середня зарплата в Україні

Порівняно з червнем 2023 року, середня зарплата у червні 2024 року зросла на 17,5% – на 2 794,25 гривні. Офіційний рівень інфляції за цей період склав 4,8%.

Читайте також: Податок для ФОПів з 1 серпня: чи чекати на зміни підприємцям

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, середня зарплата в Україні в першій половині 2024 року становила:

січень – 14 974,56 гривні;

лютий – 15 267,60 гривні;

березень – 15 433,98 гривні;

квітень – 16 847,98 гривні;

травень – 17 178,87 гривні;

червень – 18 806,63 гривні.

Зауважте! Дані ПФУ про зарплату, використані для розрахунку пенсій, відрізняються від інформації, наданої Держстатом. Зокрема, за даними Держстату, середня зарплата в першому кварталі 2024 року склала 18 903 гривні. Інформація про зарплати за другий квартал наразі не оприлюднена.