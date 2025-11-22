Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как изменились условия программы "Национальный кэшбек"?

Министерство перечислило категории товаров и услуг, на которые можно потратить средства, накопленные на карте "Национального кэшбэка".

Теперь деньги можно использовать на такие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Отмечается, что часть обновленных категорий станет доступной сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас. Такое обновление связано с особенностями работы "Зимней поддержки", в частности, выплаты 1000 гривен для всех граждан, которая также поступит на карточку "Национального кэшбека".

Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые расходы. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

Заметим, что в программе "Национальный кэшбек" уже участвуют более 7,5 миллионов украинцев, которые получили более 4 миллиардов гривен выплат. К ней присоединились более 1870 украинских производителей в различных отраслях.

Сейчас кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах. Проверить товар можно через сканер в приложении Дия или на сайте "Сделано в Украине".

