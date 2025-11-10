Что известно о дополнительных деньгах на программу?

Кабмин выделил дополнительные деньги на выплату "Нацкешбека", сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление.

Постановление предписывает внести изменения в другое постановление "Некоторые вопросы выделения средств из резервного фонда государственного бюджета для предоставления государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства и частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства".

Так правительство выделяет более 40 миллионов гривен на выплату участникам программы "Национальный кэшбек".

Когда выплатят "Национальный кэшбек" за август и сентябрь?

Украинцы до сих пор не получили выплату кэшбека за август и сентябрь, хотя до этого получения средств было регулярным. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, пишет 24 Канал.

На этот раз выплата задержалась, потому что фактическое количество участников программы "Национальный кэшбек" превысило прогнозируемое. Сейчас в программе участвуют 7,3 миллиона украинцев, из них 4 миллиона добавились с начала года. Также зарегистрированы около 2 тысяч украинских производителей товаров.

За август сумма выплат составляет 509 миллионов гривен. Это рекордная сумма и самая большая за все время программы. Эти деньги поступят украинцам после 10 ноября, сейчас завершаются финальные процедуры.

Что известно о программе "Нацкешбек"?

Товары, участвующих в программе участвующих в программе "Национальный кэшбэк", имеют сине-желтый штрихкод и соответствующую надпись на упаковке. Для проверки товара в магазине нужно открыть приложение Дія, воспользоваться сканером штрихкодов и просканировать товар.

Государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет донатить 10% кэшбэка с покупок украинских товаров на благотворительность.

Открывая карту "Национальный кэшбэк", украинцы соглашаются на раскрытие банковской тайны и анализ платежных операций. Клиенты обязаны уведомлять банк об изменениях полномочий по распоряжению счетом, а счет нельзя использовать для предпринимательской деятельности.

Нацкэшбек в Украине может не начисляться из-за неподключенного кассового оборудования магазина, незарегистрированный товар, незарегистрированного продавца или технического сбоя.



