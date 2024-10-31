Как задонатить с "Национального кэшбэка"
О том, как задонатить с карты кэшбэка, сообщает 24 Канал со ссылкой на БФ "Вернись живым".
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В частности, 10% кэшбека, начисленного за покупки украинских товаров, можно направить на благотворительность – в благотворительные организации, доступных в банкинге.
Как помочь ВСУ с помощью программы "Национальный кэшбек":
- Получите карту "Национального кэшбэка" в одном из банков, поддерживающих программу.
- Делайте покупки украинских товаров и получайте 10% кэшбэка на специальный счет.
- Выберите благотворительный фонд из списка для перевода кэшбека в поддержку ВСУ.
Обратите внимание! Товары, на которые предоставляется кэшбек, имеют специальную отметку в виде сине-желтого штрихкода и соответствующую надпись на упаковке. Дополнительно проверить участие продукции в программе можно через приложение Дія.