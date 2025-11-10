Що відомо про додаткові гроші на програму?

Кабмін виділив додаткові гроші на виплату "Нацкешбеку", повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову.

Постанова наказує внести зміни в іншу постанову "Деякі питання виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва та часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва".

Так уряд виділяє понад 40 мільйонів гривень на виплату учасникам програми "Національний кешбек".

Коли виплатять "Національний кешбек" за серпень і вересень?

Українці досі не отримали виплату кешбеку за серпень та вересень, хоча до цього отримання коштів було регулярним. Про це в етері марафону "Єдині новини" розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, пише 24 Канал.

Цього разу виплата затрималася, бо фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила прогнозовану. Зараз у програмі беруть участь 7,3 мільйона українців, з них 4 мільйони додалися від початку року. Також зареєстровані близько 2 тисяч українських виробників товарів.

За серпень сума виплат становить 509 мільйонів гривень. Це рекордна сума та найбільша за весь час програми. Ці гроші надійдуть українцям після 10 листопада, нині завершуються фінальні процедури.

Що відомо про програму "Нацкешбек"?

Товари, що беруть участь у програмі "Національний кешбек", мають синьо-жовтий штрихкод і відповідний напис на упаковці. Для перевірки товару в магазині потрібно відкрити застосунок Дія, скористатися сканером штрихкодів і просканувати товар.

Державна програма "Національний кешбек" дозволяє донатити 10% кешбеку з покупок українських товарів на благодійність.

Відкриваючи карту "Національний кешбек", українці погоджуються на розкриття банківської таємниці та аналіз платіжних операцій. Клієнти зобов'язані повідомляти банк про зміни повноважень щодо розпорядження рахунком, а рахунок не можна використовувати для підприємницької діяльності.

Нацкешбек в Україні може не нараховуватись через непідключене касове обладнання магазину, незареєстрований товар, незареєстрованого продавця або технічний збій.



