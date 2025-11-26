Як бізнес оцінює ситуацію на ринку праці?

Дефіцит кадрів зараз відчуває значна частина бізнесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на EBA.

74% опитаних компаній зазначили, що проблема є значною, 21% повідомили про частковий дефіцит, і лише 5% компаній не відчувають нестачу кадрів. Ситуація є схожою з минулорічною:

у 2024 році 71% відчували значний дефіцит кадрів;

25% – частковий дефіцит;

лише 4% не мали нестачі кадрів.

46% компаній відзначили, що виїзд молодих фахівців віком 18 – 22 років мав певний або значний вплив на їхню діяльність. 42% не відчули впливу, а 12% зазначили, що поки не мають достатньо даних для оцінки.

Найскладніше закрити вакансії робітничих і технічних спеціальностей через відтік кадрів та низьку мотивацію працювати офлайн. Також гострий дефіцит спостерігається на вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської, які необхідні міжнародним компаніям.

Тенденції ринку праці / інфографіка EBA

Окрім них, важко знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки, оскільки їхня робота вимагає постійної присутності, а можливості бронювання обмежені.

До слова, відключення світла також заважають бізнесу в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ІЕД.

Найбільш суттєва зміна відбулася щодо перешкоди "перебої з електро-, водо- або теплопостачанням": ще у вересні про неї говорило 4% опитаних, а вже у жовтні – 19%,

– зазначив Євген Ангел.

Більш детальний аналіз даних вересня вказує, що 22% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через перебої з електроенергією, а в середньому бізнес втратив 5% робочого часу – максимум із лютого 2025-го. За підсумками жовтня очікується більш суттєве зростання втрат робочого часу.

Найбільших втрат робочого часу через перебої з електроенергією зазнали підприємства:

Дніпропетровської (18%);

Житомирської (18%);

Сумської областей (11%);

Києва (9%);

Чернігівської області (7%).

