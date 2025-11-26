Як бізнес оцінює ситуацію на ринку праці?
Дефіцит кадрів зараз відчуває значна частина бізнесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на EBA.
74% опитаних компаній зазначили, що проблема є значною, 21% повідомили про частковий дефіцит, і лише 5% компаній не відчувають нестачу кадрів. Ситуація є схожою з минулорічною:
- у 2024 році 71% відчували значний дефіцит кадрів;
- 25% – частковий дефіцит;
- лише 4% не мали нестачі кадрів.
46% компаній відзначили, що виїзд молодих фахівців віком 18 – 22 років мав певний або значний вплив на їхню діяльність. 42% не відчули впливу, а 12% зазначили, що поки не мають достатньо даних для оцінки.
Найскладніше закрити вакансії робітничих і технічних спеціальностей через відтік кадрів та низьку мотивацію працювати офлайн. Також гострий дефіцит спостерігається на вузькопрофільних спеціалістів зі знанням англійської, які необхідні міжнародним компаніям.
Тенденції ринку праці / інфографіка EBA
Окрім них, важко знайти менеджерів з продажів та керівників середньої ланки, оскільки їхня робота вимагає постійної присутності, а можливості бронювання обмежені.
До слова, відключення світла також заважають бізнесу в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ІЕД.
Найбільш суттєва зміна відбулася щодо перешкоди "перебої з електро-, водо- або теплопостачанням": ще у вересні про неї говорило 4% опитаних, а вже у жовтні – 19%,
– зазначив Євген Ангел.
Більш детальний аналіз даних вересня вказує, що 22% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через перебої з електроенергією, а в середньому бізнес втратив 5% робочого часу – максимум із лютого 2025-го. За підсумками жовтня очікується більш суттєве зростання втрат робочого часу.
Найбільших втрат робочого часу через перебої з електроенергією зазнали підприємства:
- Дніпропетровської (18%);
- Житомирської (18%);
- Сумської областей (11%);
- Києва (9%);
- Чернігівської області (7%).
Що відомо про виїзд чоловіків 18 – 22 років та вплив на ринок праці?
Після дозволу на виїзд для чоловіків 18 – 22 років, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, але це не пов'язано напряму з виїздом за кордон. Проте бізнес втрачає персонал через виїзд молоді, і деякі компанії почали шукати працівників за кордоном, найчастіше з Індії, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки.
Польські прикордонники повідомили, що з серпня по жовтень зареєстровано не так багато українців 18 – 22 років, як про це повідомлялося. Кількість українців цієї вікової категорії, які заїхали до Польщі за останні два місяці, становить понад 45 тисяч осіб.
У Німеччині в жовтні кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла до 1400 – 1800 людей, що стало частиною першого етапу збільшення міграції після змін в українському законодавстві.