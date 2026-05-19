Як зростає інтерес до трудових мігрантів?

Наразі лише 13% роботодавців готові залучати іноземних працівників, пише УНІАН.

Дивіться також Трудові мігранти – не пріоритет: як Україна планує знайти 4,5 мільйона працівників

У бізнес-середовищі тема трудових мігрантів уже перестала бути табу. Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна зазначає, що ще кілька років тому ця тема майже не обговорювалася системно, але зараз ситуація змінюється.

Серед компаній, які поки не планують наймати іноземців:

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

41% кажуть, що не мають такої потреби

27% називають головною проблемою мовний бар’єр

Втім роботодавці визнають: позиція може змінитися, якщо кадровий дефіцит посилиться або держава запропонує стимули для бізнесу.

Марія Абдулліна Керівниця напрямку OLX Робота А він поглиблюється. Тож очікуємо, що в майбутньому увага до іноземців, як потенційного джерела робочої сили, буде лише посилюватись. Влада зі свого боку також реагує на цей "запит": було анонсовано спрощення процедур в’їзду іноземців для роботи цьогоріч.

В якій галузі не обійтися без трудових мігрантів?

Особливо складною ситуація залишається для промислових підприємств.

Директорка з персоналу компанії "Сентравіс" Жанна Суслонова каже, що бізнес уже стикається не просто з браком працівників, а з масштабною кадровою кризою.

Серед найбільш дефіцитних професій:

оператори виробничих ліній

слюсарі

електрики

механіки

інженери

технологи

Жаннка Суслонова Директорка з персоналу компанії "Сентравіс" На нашому виробництві в Ужгороді ми зіткнулися з дефіцитом саме вузькопрофільних металургійних спеціалістів. Ринок просто не дає достатньої кількості готових кадрів.

Пізніше, за словами Суслонової, проблема лише посилюватиметься.

Це стратегічний виклик для економіки, який найближчі 10 – 15 років точно нікуди не зникне. Бізнесу доведеться адаптуватися до нової реальності,

– каже експертка.

Що це означає?

Попри обережність бізнесу, тема трудової міграції стає частиною економічної реальності через:

Демографічні втрати Мобілізацію Виїзд українців за кордон Дефіцит кваліфікованих кадрів

Зауважте! Український бізнес поки не демонструє готовності до масового залучення трудових мігрантів. Проте кадрова криза поступово змушує роботодавців переглядати підходи до пошуку працівників, а тема іноземної робочої сили стає дедалі актуальнішою.

Які прогнози щодо залучення трудових мігрантів?

У мережі пишуть про нібито масову міграцію іноземців до України. До нас їдуть з дружніх країн, аби влаштовуватися на роботу та покращувати економіку. Про це голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник розповів у коментарі 24 Каналу.

Експерт зауважив, що в будь-якій країні, де проживають мігранти, є якийсь відсоток з них, хто може порушувати закон. І не важливо, з якої країни приїхала ця людина. Навіть українці в Європі вчиняють злочини. Тому небезпека дійсно може бути де завгодно.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики Є перелік країн з підвищеним міграційним ризиком. Це країни на кшталт Пакистану чи Афганістану, звідки не потрібно залучати людей. Таких країн є 90. Ось тут, коли питання в тому, кого залучати, в країну, перше слово, повинно бути не за демографами, а за Службою безпеки України. Саме вона повинна вирішувати, з яких країн ми можемо залучати людей. І таким чином ми можемо зменшити вірогідність якихось проблем, але уникнути їх повністю неможливо.

Звичайно, контроль теж може зменшити рівень можливої загрози. Василь Воскобойник додає, що якщо держава розуміє, де мігрант працює чи проживає, то все ж вдасться уникнути багатьох проблем.

Фахівець наводить приклад Польщі, коли мова заходить про користь трудових мігрантів для України. За його словами, українці фактично профінансували сферу оборони цієї країни. Тому й для нашої країни залучення іноземців може бути корисним для закриття прогалин в робочій силі та покращення економіки.

За словами експерта, Європа приймає в себе українців так само, як і наша держава мігрантів з Азії та інших континентів. Тоді як в Німеччині є 1 200 000 українців, в Польщі – 920 000, в Чехії – 360 000, наших громадян досі дивує, що на роботу в українські компанії часто беруть іноземців.

Ми опинилися на стику трьох проблем. Зрозуміло, що війна та мобілізація скорочують кількість робочих рук на ринку праці. Далі, в нас масова міграція людей. Мова йде про мільйони людей, котрі виїхали за кордон чи переміщені тут, всередині нашої країни. Ще ми опинилися в демографічній кризі, коли на 10 жінок народжується лише 7 – 8 дітей. Тому війна і демографічна криза призводить до того, що кількість робочих рук на ринку постійно скорочується. І в такій ситуації дивуватися, що запрошують сюди іноземців, на мій погляд, трішки недоречно, – каже Воскобойник.

Що ще відомо про ринок праці в Україні?