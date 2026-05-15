Як роботодавцям доведеться змінювати підходи до найму?

Зараз ринок праці стикається зі структурним безробіттям — ситуацією, коли вакансій багато, але роботодавці не можуть знайти кандидатів із потрібними навичками та досвідом, пише 24 Канал.

Керівниця напряму OLX Робота та Work.ua Марія Абдулліна у коментарі розповіла, що цьогоріч кадрова криза лише посилюватиметься. За її словами, компаніям доведеться переглядати не лише рівень зарплат, а й самі принципи пошуку працівників. Йдеться про:

розширення категорій кандидатів

активніше залучення жінок у професії, які раніше вважалися "чоловічими"

відкритість до працевлаштування ветеранів

найм людей з інвалідністю

більшу увагу до кандидатів старшого віку

Також бізнес дедалі більше фокусується на перенавчанні працівників та адаптації персоналу під нові потреби компаній.

Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX Робота Компанії вже стають більш відкритими до працевлаштування ветеранів, людей з інвалідністю та кандидатів старшого віку; активно залучають жінок на традиційно чоловічі спеціальності. Водночас зростає і зростатиме надалі фокус на перенавчанні й адаптації працівників, що дозволятиме закривати вакансії завдяки наявним працівникам та кандидатам.

Чи можуть іноземні працівники закрити дефіцит кадрів?

Одним із можливих варіантів подолання кадрового голоду називають залучення трудових мігрантів.

Це питання вже обговорюється і на державному рівні. У OLX Робота зазначають, що цьогоріч році інтерес до іноземних працівників поступово зростає, особливо у сферах, де найбільше бракує робочих рук. Втім поки що говорити про масовий тренд зарано.

Додаткову увагу до теми привернула інформація про перегляд списку країн міграційного ризику. До нього входять близько 70 держав, серед яких:

Афганістан

Єгипет

Ірак

Пакистан

Марокко

Таджикистан

Бангладеш

Перегляд правил пов’язують саме з дефіцитом працівників в Україні.

Однак Кирило Буданов попереджає, що пом’якшення умов для іноземців може створити і серйозні ризики. Зокрема, існують побоювання, що офіційне працевлаштування можуть використовувати як спосіб легалізації перебування в Україні.

Що це означає?

Кадровий дефіцит уже зараз змінює український ринок праці. Основні наслідки:

компанії змушені підвищувати зарплати у дефіцитних професіях

бізнес активніше інвестує у навчання персоналу

роботодавці стають відкритішими до людей старшого віку

зростає попит на жінок у технічних і робітничих спеціальностях

посилюється інтерес до іноземної робочої сили

Для працівників це означає нові можливості для зміни професії та перекваліфікації.

Зауважте! Український ринок праці переживає одну з найскладніших трансформацій за останні роки. Бізнесу доведеться адаптуватися до нової демографічної реальності, а державі – шукати баланс між економічними потребами, безпекою та довгостроковою стратегією відновлення країни.

Які прогнози щодо трудових мігрантів дає експерт?

Проте наша країна ще до війни була популярним напрямом, куди мігранти їхали на роботу. Станом на 2021 рік їх налічувалося 300 000 осіб. Голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник розповів у коментарі 24 Каналу, що Україна вже не перший рік видає трудовим мігрантам дозволи на працевлаштування.

За словами експерта, Європа приймає в себе українців так само, як і наша держава мігрантів з Азії та інших континентів. Тоді як в Німеччині є 1 200 000 українців, в Польщі – 920 000, в Чехії – 360 000, наших громадян досі дивує, що на роботу в українські компанії часто беруть іноземців.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики Ми опинилися на стику трьох проблем. Зрозуміло, що війна та мобілізація скорочують кількість робочих рук на ринку праці. Далі, в нас масова міграція людей. Мова йде про мільйони людей, котрі виїхали за кордон чи переміщені тут, всередині нашої країни. Тільки за минулий рік, за даними Національного Банку, з України виїхали близько 500 000 людей. Ще ми опинилися в демографічній кризі, коли на 10 жінок народжується лише 7 – 8 дітей. Тому війна і демографічна криза призводить до того, що кількість робочих рук на ринку постійно скорочується. І в такій ситуації дивуватися, що запрошують сюди іноземців, на мій погляд, трішки недоречно.

Василь Воскобойник каже, що зараз 75% вітчизняного бізнесу не мають змоги нормально закрити всі свої вакансії. Працівників не вистачає у сфері будівництва, сільського господарства, логістики, освіти й медицини.

До слова, за висновками дослідження Європейської Бізнес Асоціації, торік значна частина опитаних роботодавців відчули дефіцит кваліфікованих кадрів. Подібною була ситуація й раніше.

За підсумком опитувань з'ясували, що найбільші труднощі бізнесу пов'язані з закриттям вакансій технічних і робітничих спеціалістів, а також вузькопрофільних фахівців зі знанням англійської мови та менеджерів середньої ланки.

Де найчастіше наймають мігрантів?

Минуло понад місяць після того, як голова ОП доручив Міністерству закордонних справ та СБУ переглянути список країн для спрощення залучення трудових мігрантів, пише Forbes.

Наразі до цього переліку входять близько 70 держав.

Попри бюрократичні труднощі, українські роботодавці вже активно завозять працівників із цих країн. Зокрема, лише громадяни Бангладеш отримали 599 дозволів на роботу в Україні. Про це повідомив Державний центр зайнятості у відповіді на запит Forbes Ukraine.

Найактивніше іноземних працівників шукають:

будівельні компанії;

виробничі підприємства;

торговельний сектор;

логістичний бізнес;

сфера обслуговування.

CEO компанії Eclectic Talents Group Артем Нікішов розповів, що його компанія працює з кандидатами з Колумбії та вже допомогла працевлаштувати близько 20 людей.

Цю країну обрали через хорошу репутацію колумбійців у Європі як відповідальних і дисциплінованих працівників, а також через безвізовий режим між Україною та Колумбією, який частково спрощує бюрократичні процедури,

– пояснює експерт.

