Скільки мігрантів приїхали в Україну працювати?

У 2025 році видали 9 582 дозволи на застосування праці іноземців і осіб без громадянства та 3 310 скасували, пише "Інтерфакс-Україна".

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Таким чином у країні залишилося трохи більше 6 тисяч трудових мігрантів. На тлі дефіциту у 4,5 млн працівників ця цифра виглядає майже непомітною – лише 0,14% від загальної потреби ринку праці.

Дані Державної служби зайнятості також свідчать, що іноземних працівників в Україні поки значно менше, ніж до початку повномасштабної війни: тоді роботодавці щороку отримували близько 21 тисячі дозволів на працевлаштування мігрантів.

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Після 2022 року цей показник зменшився і досі не досяг довоєнного рівня. Наприклад, у 2024 році було видано 4720 дозволів, у 2025 році – 7483. Це більш ніж удвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни,

– повідомили у Службі зайнятості.

Тим часом Державна міграційна служба даже трохи іншу статистику: станом на 31 грудня 2025 року в Україні перебували на обліку іноземців 47 684 осіб. Із яких оформлені вперше 8 440 посвідок на тимчасове проживання.

Чому складно наймати на роботу мігрантів?

Однією з головних причин низької кількості трудових мігрантів залишається складна бюрократична процедура. Адже при оформленні документів, окрім згоди роботодавця, виникає безліч питань з візою, перевірками СБУ, посвідкою на проживання та інше, завдяки чому тільки частина робітників приїжджає до України.

У результаті до України доїжджає лише частина працівників, яких компанії планують залучити.

Тому зараз необхідно розробити нову міграційну політику, взявши за приклад законодавство таких успішних у цьому питанні країн як Канада, Австралія або Ізраїль. Тоді не буде ніяких спекуляцій та стане вирішуватись проблема забезпечення робочих рук для українського бізнесу,

– наголосив співрозмовник агентства.

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