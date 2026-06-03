Скільки мігрантів приїхали в Україну працювати?
У 2025 році видали 9 582 дозволи на застосування праці іноземців і осіб без громадянства та 3 310 скасували, пише "Інтерфакс-Україна".
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Таким чином у країні залишилося трохи більше 6 тисяч трудових мігрантів. На тлі дефіциту у 4,5 млн працівників ця цифра виглядає майже непомітною – лише 0,14% від загальної потреби ринку праці.
Дані Державної служби зайнятості також свідчать, що іноземних працівників в Україні поки значно менше, ніж до початку повномасштабної війни: тоді роботодавці щороку отримували близько 21 тисячі дозволів на працевлаштування мігрантів.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Після 2022 року цей показник зменшився і досі не досяг довоєнного рівня. Наприклад, у 2024 році було видано 4720 дозволів, у 2025 році – 7483. Це більш ніж удвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни,
– повідомили у Службі зайнятості.
Тим часом Державна міграційна служба даже трохи іншу статистику: станом на 31 грудня 2025 року в Україні перебували на обліку іноземців 47 684 осіб. Із яких оформлені вперше 8 440 посвідок на тимчасове проживання.
Чому складно наймати на роботу мігрантів?
Однією з головних причин низької кількості трудових мігрантів залишається складна бюрократична процедура. Адже при оформленні документів, окрім згоди роботодавця, виникає безліч питань з візою, перевірками СБУ, посвідкою на проживання та інше, завдяки чому тільки частина робітників приїжджає до України.
У результаті до України доїжджає лише частина працівників, яких компанії планують залучити.
Тому зараз необхідно розробити нову міграційну політику, взявши за приклад законодавство таких успішних у цьому питанні країн як Канада, Австралія або Ізраїль. Тоді не буде ніяких спекуляцій та стане вирішуватись проблема забезпечення робочих рук для українського бізнесу,
– наголосив співрозмовник агентства.
Що треба знати про ринок праці в Україні?
Попит на віддалену роботу в Україні перевищує пропозицію, водночас лише 7% вакансій є дистанційними. Дистанційна робота популярна через війну, релокацію, бажання гнучкого графіка та обмеження для певних груп населення.
Український ринок фрилансу дедалі активніше рухається у бік вузької експертизи. Тому сьогодні фахівці, які мають глибоку спеціалізацію у своїй ніші, можуть отримувати 2 – 3 тисячі доларів на місяць і більше. Фактично ринок дедалі активніше переходить від універсальності до експертності.
Влада вкотре посилює правила бронювання для військовозобов’язаних, проте одна з галузей українського бізнесу ледве виживає без цієї можливості. Мова йде про кафе та ресторани. Зараз заклади пристосовуються: беруть на роботу жінок, молодь до 25 років, людей за 60, при цьому трудові мігранти не вирішать проблему.