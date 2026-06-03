Сколько мигрантов приехали в Украину работать?

В 2025 году выдали 9 582 разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства и 3 310 отменили, пишет "Интерфакс-Украина".

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Таким образом в стране осталось чуть более 6 тысяч трудовых мигрантов. На фоне дефицита в 4,5 млн работников эта цифра выглядит почти незаметной – лишь 0,14% от общей потребности рынка труда.

Данные Государственной службы занятости также свидетельствуют, что иностранных работников в Украине пока значительно меньше, чем до начала полномасштабной войны: тогда работодатели ежегодно получали около 21 тысячи разрешений на трудоустройство мигрантов.

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После 2022 года этот показатель уменьшился и до сих пор не достиг довоенного уровня. Например, в 2024 году было выдано 4720 разрешений, в 2025 году – 7483. Это более чем вдвое меньше, чем до начала полномасштабной войны,

– сообщили в Службе занятости.

Между тем Государственная миграционная служба даже немного другую статистику: по состоянию на 31 декабря 2025 года в Украине находились на учете иностранцев 47 684 человек. Из которых оформлены впервые 8 440 видов на временное проживание.

Почему сложно нанимать на работу мигрантов?

Одной из главных причин низкого количества трудовых мигрантов остается сложная бюрократическая процедура. Ведь при оформлении документов, кроме согласия работодателя, возникает множество вопросов с визой, проверками СБУ, видом на жительство и прочее, благодаря чему только часть рабочих приезжает в Украину.

В результате в Украину доезжает лишь часть работников, которых компании планируют привлечь.

Поэтому сейчас необходимо разработать новую миграционную политику, взяв в пример законодательство таких успешных в этом вопросе стран как Канада, Австралия или Израиль. Тогда не будет никаких спекуляций и станет решаться проблема обеспечения рабочих рук для украинского бизнеса,

– отметил собеседник агентства.

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