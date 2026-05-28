Готовы ли в Украине решать проблему с нелегальными мигрантами?

Люди, которые едут в другие страны должны проходить проверку перед тем, как государство им выдаст вид на жительство. При таких условиях можно будет гарантировать безопасность. Председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что угрозы для Украины не представляют мигранты, которые "прошли фильтры" при въезде.

Смотрите также В Украине не хватает рабочих рук: спасут ли ситуацию трудовые мигранты

Так, по мнению народного депутата, именно проверка людей позволит не впускать в Украину тех, кто может угрожать национальной безопасности или ухудшению ситуации с криминалом. Так, к примеру, Служба безопасности проверяет, есть ли у мигранта связи с террористическими кругами или со страной-агрессором. А Государственная миграционная служба также проводит нужные проверки, чтобы человек из другого государства получил разрешение на работу.

Возможные нелегалы действительно не проходят нужных проверок, поэтому контролировать их действия или связи, как это предусмотрено в законе, становится труднее. Однако, по словам Третьяковой, в Украине против таких мигрантов можно осуществить административное выселение или принудительную депортацию.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Еще одной проблемой депутат назвала коррупционные случаи при выдаче разрешений на трудоустройство. Она говорит, что Государственная служба занятости не может выдавать разрешения на работу, поэтому в Украине должна состояться реформа, которая превратила бы эту службу в полноценный центральный орган. Это, возможно, позволило бы бороться с "купленными" разрешениями на работу.

Кроме того, Галина Третьякова пишет, что приоритетом остается привлечение украинцев на рабочие места.

Они (работодатели, – 24 Канал) должны заявлять о потребности в работниках, государство проверяет, нет ли украинцев на это место, и только тогда выдает разрешение,

– предлагают в Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Его председатель убеждена, что государственные органы, которые обеспечивают безопасность, защиту прав людей и законодательную сферу должны единогласно заявить, что миграция в Украине регулируется исключительно через разрешения и потребности рынка труда. А все, кто все же приезжает к нам работать и получает вид на жительство, проходит проверку на связи с террористами и врагом. В результате все нелегалы будут вынуждены покинуть страну. При таких условиях будут установлены четкие правила для тех иностранцев, кто хочет жить и работать в Украине.

К слову специалисты отмечают, что угроза от мигрантов несколько преувеличена. Если они будут иметь нормальные условия для жизни, то криминальная ситуация не должна ухудшаться. В комментарии 24 Канала глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник отметил, что во многих странах работают мигранты и какой-то процент действительно может совершать преступления. Европейская практика показала, как это работает.

По его словам, спецслужбы должны решать, из каких стран можно безопасно привлекать людей в Украину.

И таким образом мы можем уменьшить вероятность каких-то проблем, но избежать их полностью невозможно,

– уточнил эксперт.

Нужны ли Украине трудовые мигранты?

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала подтвердил, что в Украине действительно не хватает рабочих рук. Но он опасается, что привлечение мигрантов без установления жестких правил будет большой ошибкой. Эксперт говорит, что безопаснее для государства было бы возвращение своих граждан, которые уже знают украинскую среду и не нуждаются в отдельной адаптации.

В то же время министр экономики Украины Алексей Соболев заявил, что правительство действительно выступает за возвращение украинцев из-за рубежа. По его словам, привлечение иммигрантов к работе в Украине не является приоритетом.