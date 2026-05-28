Чи готові в Україні розв'язувати проблему з нелегальними мігрантами?

Люди, які їдуть до інших країн мають проходити перевірку перед тим, як держава їм видасть посвідку на проживання. За таких умов можна буде гарантувати безпеку. Голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зауважила, що загрози для України не становлять мігранти, які "пройшли фільтри" під час в'їзду.

Так, на думку народної депутатки, саме перевірка людей дозволятиме не впускати в Україну тих, хто може загрожувати національній безпеці чи погіршенню ситуації з криміналом. Так, до прикладу, Служба безпеки перевіряє, чи є в мігранта зв'язки з терористичними колами чи з країною-агресором. А Державна міграційна служба також проводить потрібні перевірки, аби людина з іншої держави отримала дозвіл на роботу.

Можливі нелегали дійсно не проходять потрібних перевірок, тому контролювати їхні дії чи зв'язки, як це передбачено в законі, стає важче. Проте, за словами Третьякової, в Україні проти таких мігрантів можна здійснити адміністративне виселення або примусову депортацію.

Ще однією проблемою депутатка назвала корупційні випадки під час видачі дозволів на працевлаштування. Вона говорить, що Державна служба зайнятості не може видавати дозволи на роботу, тому в Україні має відбутися реформа, яка перетворила б цю службу на повноцінний центральний орган. Це, можливо, дозволило б боротися з "купленими" дозволами на роботу.

Крім того, Галина Третьякова пише, що пріоритетом залишається залучення українців на робочі місця.

Вони (роботодавці, – 24 Канал) мають заявляти про потребу в працівниках, держава перевіряє, чи немає українців на це місце, і тільки тоді видає дозвіл,

– пропонують в Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Його голова переконана, що державні органи, які забезпечують безпеку, захист прав людей та законодавчу сферу мають одноголосно заявити, що міграція в Україні регулюється виключно через дозволи й потреби ринку праці. А всі, хто все ж приїздить до нас працювати й отримує посвідку на проживання, проходить перевірку на зв'язки з терористами і ворогом. У результаті всі нелегали будуть змушені покинути країну. За таких умов будуть встановлені чіткі правила для тих іноземців, хто хоче жити й працювати в Україні.

До слова фахівці зауважують, що загроза від мігрантів дещо перебільшена. Якщо вони матимуть нормальні умови для життя, то кримінальна ситуація не має погіршуватися. У коментарі 24 Каналу голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник зауважив, що в багатьох країнах працюють мігранти і якийсь відсоток дійсно може здійснювати злочини. Європейська практика показала, як це працює.

За його словами, спецслужби мають вирішувати, з яких країн можна безпечно залучати людей до України.

І таким чином ми можемо зменшити вірогідність якихось проблем, але уникнути їх повністю неможливо,

– уточнив експерт.

Чи потрібні Україні трудові мігранти?

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу підтвердив, що в Україні дійсно не вистачає робочих рук. Але він побоюється, що залучення мігрантів без встановлення жорстких правил буде великою помилкою. Експерт каже, що безпечніше для держави було б повернення своїх громадян, які вже знають українське середовище і не потребують окремої адаптації.

Водночас міністр економіки України Олексій Соболев заявив, що уряд дійсно виступає за повернення українців з-за кордону. За його словами, залучення іммігрантів до роботи в Україні не є пріоритетом.