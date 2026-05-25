Про це мовиться в офіційному пресрелізі USCIS – Служби громадянства та імміграції США.

Що змінилося?

Раніше багато іммігрантів могли подавати документи на грін-карту безпосередньо зі США через процедуру Adjustment of Status (AOS) – зміну статусу всередині країни. Тепер американська влада фактично повертає стару модель: заявникам доведеться повертатися до своєї країни та проходити процедуру через консульства США за кордоном.

У відомстві заявили, що Adjustment of Status більше не вважається "звичайним правом", а розглядатиметься лише як "винятковий захід" та "адміністративна ласка". Речник USCIS Зак Калер пояснив, що нові правила мають перекрити "лазівки" в імміграційній системі.

Іноземець, який тимчасово перебуває у США та хоче отримати грін-карту, має повернутися до своєї країни для подання заяви, окрім виняткових обставин,

– заявив він.

Кого це зачепить?

Нові обмеження можуть торкнутися мільйонів людей, зокрема:

студентів із візами F-1;

власників робочих віз H-1B;

туристів B-1/B-2;

членів сімей громадян США;

тимчасових працівників;

частини заявників із гуманітарними статусами.

Водночас окремі винятки можуть залишитися для:

біженців;

осіб із тимчасовим захищеним статусом;

жертв домашнього насильства;

гуманітарних категорій.

Але кожен випадок тепер розглядатиметься окремо.

Чому нове правило викликало критику?

Критики попереджають, що нові правила можуть створити величезні черги в американських консульствах, розлучати сім'ї на місяці або роки та змушувати людей залишати роботу та житло. Особливе занепокоєння викликає ситуація висококваліфікованих спеціалістів – лікарів, інженерів, дослідників та IT-фахівців.

У Cato Institute назвали нове правило "нелогічним" та попередили, що США ризикують втратити таланти, які можуть обрати інші країни для роботи та життя. Юристи також попереджають про іншу проблему: люди, які вже подалися на грін-карту та чекали рішення, можуть опинитися під ризиком накопичення "нелегального перебування" у США.

Це потенційно може призвести до:

заборони на повторний в'їзд до США на 3 – 10 років;

депортацій;

проблем із повторним отриманням віз.

Крім того, нові правила можуть значно спростити роботу імміграційної поліції щодо виявлення та затримання іммігрантів.

Що цьому передувало?

Нове рішення стало продовженням масштабної імміграційної політики адміністрації Трампа, спрямованої на обмеження як нелегальної, так і легальної імміграції. Раніше адміністрація:

скоротила програми тимчасового захисту;

обмежила прийом біженців;

посилила правила для студентських та робочих віз;

ускладнила частину гуманітарних програм.

Демократичні конгресмени вже заявили, що Білий дім "навмисно ускладнює легальну імміграцію". За офіційними даними, лише у 2024 фіскальному році постійне проживання у США отримали близько 1,4 мільйона людей. Тепер процес для багатьох із них може стати значно довшим та складнішим.