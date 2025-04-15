Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Так він прокоментував дивні сторіс, які опублікувало американське посольство в Україні в Інстаграмі.

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Що може зробити Трамп

У сторіс в посольстві опублікували фрази "ваша віза прострочена" та "ви повинні виїхати". Також там була цитата держсекретаря Марко Рубіо, що "перебування у США – це привілей, а не право". Утім, варто зауважити, що він говорив це в контексті іноземців, які підтримують тероризм чи антиамериканські ідеї.

Як наголосив Гладких, важко не погодитися з тим, що перебування на суверенній території тієї чи іншої держави – це привілей. Будь-яка країна може сама обирати, кого вона хоче бачити на своїй землі.

В контексті міграційної політики Трампа важко щось прогнозувати. Там багато хаосу та спонтанних рішень.

Його міграційна політика потребує більшої визначеності та прогнозованості. Не може бути такого свавілля, що сьогодні "я захотів – і надав право", а вже завтра "захотів – і скасував". Хитання та спонтанні рішення доводять до абсурду навіть ті речі, які в теорії могли б вважатися правильними. Це в контексті тих рішень та заяв, які зробив Трамп,

– сказав Гладких.

Нагадаємо, нещодавно українські біженці у Сполучених Штатах отримали електронні листи, де було вказано про припинення їхнього юридичного захисту в рамках програми U4U. Також там була вимога покинути країну. Згодом в адміністрації Трампа сказали, що це повідомлення надіслали випадково.