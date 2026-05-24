Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу пояснив, що держава вже стикається з реальною нестачею робочих рук. Водночас, за його словами, досвід інших країн показує: відкривати двері без жорстких правил було б великою помилкою.

Україні вже не вистачає людей для роботи

Проблема нестачі кадрів для України вже стала дуже відчутною. Після великого виїзду людей під час війни бізнесу дедалі важче закривати вакансії, і це стосується не лише вузьких спеціальностей, а й цілком базових посад.

До слова! Міністр економіки заявив, що для щорічного зростання ВВП на 7% Україні впродовж наступних 10 років потрібні 4,5 мільйона працівників. Першою задачею уряд називає залучення людей, які вже є в країні, а далі – повернення понад 6 мільйонів українців з-за кордону, тому іноземців зараз не розглядають як пріоритет.

Городницький визнає, що держава з економічного погляду вже впирається в потребу шукати робочі руки. Але для країни, на його думку, природнішим і безпечнішим шляхом було б не завезення людей ззовні, а повернення власних громадян, які вже знають українське середовище і не потребують окремої адаптації.

Звичайно, краще, щоб це були українці, тому що вони прекрасно тут асимільовані, вони розуміють культуру,

– зазначив політичний експерт.

Проблема в тому, що такої політики повернення держава досі не показала. Попередні спроби створити під це окрему вертикаль результату не дали, а сама проблема нікуди не зникла.

Поки що немає ніяких натяків навіть на те, щоби вдало повертати українців в Україну. Проблема залишилася,

– наголосив Городницький.

У результаті країна вже має кадровий голод, але відповіді на нього поки шукає без цілісної стратегії. Через це дискусія про трудових мігрантів і загострюється, бо потреба в людях є вже зараз, а зрозумілих правил держава ще не запропонувала.

Відкривати двері для мігрантів без правил небезпечно

Водночас він застерігає, що потреба в робочих руках не означає, що Україні варто бездумно копіювати мігрантську політику інших держав. У Європі вже побачили, до чого призводить надто широке відкриття кордонів без чітких правил інтеграції, і тепер у багатьох країнах це викликає дедалі сильніший суспільний спротив.

Ми ж маємо навчатися з досвіду інших країн. Те, що пані Меркель дозволила повністю відкрити кордони для мігрантів, зараз вони про це дуже сильно жалкують,

– зазначив Городницький.

Він каже, що цей спротив виник не на порожньому місці. У частині країн мігрантська політика вже створила відчутний дискомфорт для громадян, а влада тепер змушена шукати способи зменшувати наслідки власних рішень.

Недарма багаті країни, зокрема Швейцарія і Бельгія, мають програми, які фінансуються урядом, щоб людям платили і вони виїжджали на свою батьківщину,

– підсумував політичний експерт.

Проблема не лише в економіці, а й у тому, що в таких країнах часто з'являються закриті анклави й окрема культурна площина, яка погано стикується з місцевим середовищем.

Саме тому, каже він, Україні варто думати не лише про те, як закрити дефіцит кадрів, а й про те, якими будуть правила для тих, хто приїжджатиме працювати.

Масового напливу мігрантів в Україну зараз немає

Городницький каже, що поки не варто драматизувати ситуацію так, ніби Україну вже почали масово заселяти трудовими мігрантами. За його словами, зараз не йдеться про мільйони людей, а статистика не показує таких масштабів, які вже можна було б назвати критичними для країни.

Не треба ще бігти поперед батька в пекло. Ніяких таких тривожних новин немає, що нас дійсно закидали мільйонами індусів чи ще кимось. Принаймні за статистикою все залишається в межах норми,

– зазначив політичний експерт.

Він пояснює, що Україна на цьому етапі не схожа на ті заможні європейські держави, куди люди їдуть заради соціальних виплат і комфортного життя без роботи. Тут логіка інша: якщо людина приїжджає, то має працювати, а не розраховувати на окремий пакет пільг лише через сам факт переїзду.

Україна – це не Німеччина на даному етапі. Ми не будемо фінансувати соціальними пільгами мігрантів для того, щоб вони перебиралися сюди. Ти приїжджаєш, ти працюєш, і тоді отримуєш якісь привілеї як звичайний громадянин України,

– наголосив він.

Через це, на його думку, частина тих, хто звик шукати насамперед соціальні бонуси, в Україну просто не поїде. Тому зараз головна розмова має точитися не про уявну хвилю масового переселення, а про правила, за якими держава буде працювати з тими, хто справді приїде сюди працювати.

Що відомо про дефіцит кадрів і суперечки довкола трудових мігрантів?

Частина політиків і місцевої влади виступає проти масового залучення трудових мігрантів. Там наполягають, що держава має насамперед повертати українців, створювати для них умови для роботи і закріпити пріоритет українців на ринку праці.

Водночас у Черкасах та Івано-Франківську вже визнають гострий дефіцит робітників. У Черкасах на підприємствах, що ремонтують дороги, працюють щонайменше 10 іноземців за робочими візами, а в Івано-Франківську будівельні компанії вже залучають мігрантів з Індії.

Трудова міграція до України існувала і до великої війни: станом на 2021 рік у країні налічували близько 300 тисяч трудових мігрантів, а у 2025 році видали або продовжили 9 500 дозволів на працевлаштування. Найбільше працівників бракує у будівництві, сільському господарстві, логістиці, освіті й медицині.

Для легальної роботи в Україні іноземець має отримати дозвіл на працевлаштування, робочу візу і посвідку на тимчасове проживання. Окремо наголошували, що рішення про країни, звідки можна залучати працівників, має враховувати безпекові ризики.