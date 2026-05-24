Про це повідомляє директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова у коментарі "Новини.LIVE".

Чому Україна ризикує втратити частину чоловіків після війни?

Елла Лібанова заявила, що після завершення воєнного стану частина українських сімей може возз’єднатися не в Україні, а за кордоном.

За словами демографині, зараз багато жінок і дітей уже тривалий час проживають в інших країнах, де поступово адаптувалися до нового життя, знайшли житло, роботу або соціальну підтримку. Саме тому після відкриття кордонів для чоловіків існує ризик, що частина родин обере життя за межами України.

Родина може возз’єднатися, але не в Україні, а в іншій країні. І це дуже серйозна загроза,

– каже вона.

Лібанова наголосила, що ключову роль у рішеннях людей відіграватимуть економічні та соціальні фактори. Йдеться насамперед про можливість знайти стабільну роботу, забезпечити сім’ю житлом та отримати прогнозовані умови для життя.

За її словами, ризик нової хвилі виїзду може зрости, якщо Україна після війни не зможе забезпечити людям належний рівень життя та економічну стабільність.

Водночас у багатьох країнах Європи українські родини вже сформували певну соціальну базу – діти навчаються у школах, дорослі працюють, а сім’ї інтегрувалися в місцеві громади. У таких умовах рішення про повернення може бути складним.

Демографиня підкреслила, що після війни Україна зіткнеться не лише із завданням фізичної відбудови, а й із необхідністю створити умови, за яких громадяни бачитимуть своє майбутнє саме вдома.

Якою буде Україна після війни?

Політичний оглядач Олександр Нотевський вважає, що після завершення війни Україна матиме лише кілька можливих сценаріїв розвитку.

На його думку, один із них передбачає втрату незалежності та перетворення країни на державу-сателіт Росії, однак українське суспільство навіть не розглядає такий варіант.

Інший сценарій полягає у повній військовій та економічній самодостатності держави без підтримки союзників. Водночас експерт переконаний, що реалізувати таку модель Україні буде надзвичайно складно через нестачу ресурсів та фінансових можливостей.

Саме тому найбільш реалістичним шляхом він називає поглиблену співпрацю з міжнародними партнерами та створення системи безпекових союзів. Нотевський наголосив, що Україна має активно розвивати спільне виробництво зброї з європейськими країнами та залучати інвестиції в оборонний сектор.

Окремо він звернув увагу на політичні ризики всередині Європи, де в окремих країнах посилюються проросійські настрої та вплив антиукраїнських політиків. На його думку, українська дипломатія повинна постійно працювати з європейськими партнерами, щоб не допустити ослаблення міжнародної підтримки України.