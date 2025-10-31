Таку думку в етері 24 Каналу висловив політичний оглядач медіа "Ґрунт" Олександр Нотевський, припустивши, що для українців залишається єдиний варіант. Мовиться про партнерство з іншими країнами, але і на цьому шляху Україну чекає багато проблем.

Якою може бути Україна після війни?

Політичний оглядач зазначив, що, на його думку, існують 3 варіанти подальшого існування нашої держави:

стати частиною Росії як суб'єкт федерації або держава-сателіт;

робити ставку на військову та економічну самодостатність, щоб самостійно "вивозити" зовнішні загрози;

тісно співпрацювати з іншими союзниками у форматі оборонних альянсів та максимальної безпекової кооперації.

Однак він наголосив, що перший варіант ніхто не розглядає, українці не думають про те, що їхня держава може зникнути. Через це всі зосередились на тому, як продовжувати існувати, адже російська агресія – екзистенційна.

Водночас другий варіант Нотевський назвав нереалістичним – Україна не може протистояти сама через брак коштів. Якби ми хотіли бути країною, яка самостійно зможе відбивати агресію Росії, ми б перетворились, наприклад, на Північну Корею.

Тому залишається варіант з союзниками. Однак є Вишеградська група – коаліція Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Їхня політика мала б бути в інтересах безпеки від Росії разом з Україною. Однак ми маємо там як не Орбана, то Бабіша; як не Навроцького, то Фіцо. Є градація антиукраїнських поглядів. З цими країнами ми маємо працювати, але не розраховувати на надійний союз,

– наголосив він.

Політичний оглядач додав, що Україна має нарощувати співпрацю з європейськими країнами – спільно виготовляти зброю, а також, щоб ЄС інвестував у наш оборонний комплекс. Українські дипломати постійно повинні бути в полі зору європейців, щоб там не вигравали проросійські сили на чергових виборах.

Як Україна співпрацює з Європою вже зараз: коротко