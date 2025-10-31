Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политический обозреватель медиа "Грунт" Александр Нотевский, предположив, что для украинцев остается единственный вариант. Говорится о партнерстве с другими странами, но и на этом пути Украину ждет много проблем.

Какой может быть Украина после войны?

Политический обозреватель отметил, что, по его мнению, существуют 3 варианта дальнейшего существования нашего государства:

стать частью России как субъект федерации или государство-сателлит;

делать ставку на военную и экономическую самодостаточность, чтобы самостоятельно "вывозить" внешние угрозы;

тесно сотрудничать с другими союзниками в формате оборонных альянсов и максимальной кооперации в сфере безопасности.

Однако он отметил, что первый вариант никто не рассматривает, украинцы не думают о том, что их государство может исчезнуть. Поэтому все сосредоточились на том, как продолжать существовать, ведь российская агрессия – экзистенциальная.

В то же время второй вариант Нотевский назвал нереалистичным – Украина не может противостоять сама из-за нехватки средств. Если бы мы хотели быть страной, которая самостоятельно сможет отражать агрессию России, мы бы превратились, например, на Северную Корею.

Поэтому остается вариант с союзниками. Однако есть Вышеградская группа – коалиция Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Их политика должна быть в интересах безопасности от России вместе с Украиной. Однако мы имеем там как не Орбана, то Бабиша; как не Навроцкого, то Фицо. Есть градация антиукраинских взглядов. С этими странами мы должны работать, но не рассчитывать на надежный союз,

– подчеркнул он.

Политический обозреватель добавил, что Украина должна наращивать сотрудничество с европейскими странами – совместно производить оружие, а также, чтобы ЕС инвестировал в наш оборонный комплекс. Украинские дипломаты постоянно должны быть в поле зрения европейцев, чтобы там не выигрывали пророссийские силы на очередных выборах.

