Как вырастет фонд PURL?

Об этом рассказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Bloomberg.

Смотрите также 25 комплексов Patriot для Украины: сколько будут стоить и как долго ждать

По его словам, финансовые обязательства стран, которые приобщаются к PURL, постепенно обновляются.

В ближайшие месяцы ожидается еще около 2 миллиардов долларов или даже больше.

Мы надеемся, что эти договоренности завершатся в ближайшее время,

– отметил Витакер.

Посол добавил, что в начале декабря состоится встреча министров иностранных дел,

на которой, вероятно, будет согласован новый пакет поддержки.

А уже в 2026 году США надеются на устойчивое финансирование инициативы PURL, которая должна собрать 12 – 15 миллиардов долларов. Такие средства, по словам Витакера, необходимы для закупки критически важного вооружения, чтобы Украина могла защищаться и продолжать борьбу на фронте.

Эти средства пойдут на закупку американского оружия, и я уверен, что Европа, в частности союзники по НАТО, тоже сделают свой вклад, ведь это поддержка не только Украины, но и безопасности самого европейского континента,

– отметил посол США при НАТО.

Важно! Витакер отметил, что США внимательно следят за выполнением программы PURL, а президент Дональд Трамп лично заинтересован в том, чтобы эта инициатива имела успех.

Как выполняется инициатива PURL?

К концу сентября 2025 года фонд PURL собрал более 2 миллиардов долларов на финансирование закупок американского оружия для Украины. Шесть стран НАТО присоединились к этой инициативе и оказали финансовую поддержку, рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Нидерланды – 578 миллионов долларов на первый пакет закупок;

Дания, Норвегия, Швеция вместе – 495 миллионов долларов на второй пакет;

Германия – 500 миллионов долларов на третий пакет 500 миллионов долларов на третий пакет;

Канада – 500 миллионов долларов на четвертый пакет.

Также Литва, Латвия, Эстония, Бельгия, Люксембург и Исландия согласились сделать свои взносы в рамках инициативы.

Стоит знать! Президент Владимир Зеленский отметил, что благодаря PURL Украина имеет возможность закупать критически важное оборонительное вооружение, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование.

Что еще известно об инициативе PURL?