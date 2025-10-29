Як зросте фонд PURL?

Про це розповів посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, фінансові зобов’язання країн, які долучаються до PURL, поступово оновлюються.

У найближчі місяці очікується ще близько 2 мільярдів доларів або навіть більше.

Ми сподіваємося, що ці домовленості завершаться найближчим часом,

– зазначив Вітакер.

Посол додав, що на початку грудня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ,

на якій, ймовірно, буде погоджений новий пакет підтримки.

А вже у 2026 році США сподіваються на стале фінансування ініціативи PURL, яка має зібрати 12 – 15 мільярдів доларів. Такі кошти, за словами Вітакера, необхідні для закупівлі критично важливого озброєння, щоб Україна могла захищатися і продовжувати боротьбу на фронті.

Ці кошти підуть на закупівлю американської зброї, і я впевнений, що Європа, зокрема союзники по НАТО, теж зроблять свій внесок, адже це підтримка не лише України, а й безпеки самого європейського континенту,

– зауважив посол США при НАТО.

Важливо! Вітакер наголосив, що США уважно стежать за виконанням програми PURL, а президент Дональд Трамп особисто зацікавлений у тому, щоб ця ініціатива мала успіх.

Як виконується ініціатива PURL?

До кінця вересня 2025 року фонд PURL зібрав понад 2 мільярдів доларів на фінансування закупівель американської зброї для України. Шість країн НАТО приєдналися до цієї ініціативи та надали фінансову підтримку, розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нідерланди – 578 мільйонів доларів на перший пакет закупівель;

Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів на другий пакет;

Німеччина – 500 мільйонів доларів на третій пакет;

Канада – 500 мільйонів доларів на четвертий пакет.

Також Литва, Латвія, Естонія, Бельгія, Люксембург та Ісландія погодилися зробити свої внески у межах ініціативи.

Варто знати! Президент Володимир Зеленський наголосив, що завдяки PURL Україна має змогу закуповувати критично важливе оборонне озброєння, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання.

Що ще відомо про ініціативу PURL?