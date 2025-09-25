Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю для Fox News, повідомляє 24 Канал.

Скільки зброї отримуватиме Україна?

За словами Марка Рютте, країни НАТО вже спрямували 2 мільярди доларів на пакети американської зброї для України, а інші пакети допомоги наразі перебувають на розгляді.

Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками. І я думаю, що разом із санкціями, разом із цільовим показником у 5%, які ми загалом витрачатимемо як НАТО на нашу колективну оборону, цей великий зовнішньополітичний успіх президента Трампа на саміті НАТО в Гаазі у червні у сукупності створює тиск на Росію, щоб вона поставилася до цього серйозно і припинила свої дії,

– пояснив генсек НАТО.

В інтерв'ю Рютте також зазначив, що наразі Росія втрачає за один місяць стільки військовий, скільки СРСР втратив за 10 років в Афганістані. За словами посадовця, це "стає божевіллям".

Довідка. Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) передбачає передачу Україні американського озброєння, проте його постачання фінансують не самі США, а союзники по НАТО. У межах цієї ініціативи Україна зможе отримати, зокрема, критично важливі ракети для систем ППО Patriot, виробництво яких зосереджене виключно у США.

