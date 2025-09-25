Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю для Fox News, повідомляє 24 Канал.
Скільки зброї отримуватиме Україна?
За словами Марка Рютте, країни НАТО вже спрямували 2 мільярди доларів на пакети американської зброї для України, а інші пакети допомоги наразі перебувають на розгляді.
Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками. І я думаю, що разом із санкціями, разом із цільовим показником у 5%, які ми загалом витрачатимемо як НАТО на нашу колективну оборону, цей великий зовнішньополітичний успіх президента Трампа на саміті НАТО в Гаазі у червні у сукупності створює тиск на Росію, щоб вона поставилася до цього серйозно і припинила свої дії,
– пояснив генсек НАТО.
В інтерв'ю Рютте також зазначив, що наразі Росія втрачає за один місяць стільки військовий, скільки СРСР втратив за 10 років в Афганістані. За словами посадовця, це "стає божевіллям".
Довідка. Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) передбачає передачу Україні американського озброєння, проте його постачання фінансують не самі США, а союзники по НАТО. У межах цієї ініціативи Україна зможе отримати, зокрема, критично важливі ракети для систем ППО Patriot, виробництво яких зосереджене виключно у США.
Зброя для України: останні новини
18 вересня стало відомо, що Україна отримала першу партію зброї за програмою PURL, яка забезпечує швидке постачання американської зброї. Очікуються також нові пакети допомоги, зокрема ракети для HIMARS.
Водночас Дональд Трамп під час спілкування з журналістками уникнув відповіді щодо постачання систем Patriot.
Конгрес США схвалив оборонні витрати на 2026 рік, з яких 400 мільйонів доларів виділять на військову допомогу Україні.