Про таке стало відомо зі слів представника НАТО в коментарі Суспільному, передає 24 Канал.
Що відомо про перші поставки американського озброєння?
За словами представника НАТО, нині в Україну доставили частину профінансованої американської підтримки.
Водночас додаткові пакети допомоги "вже прямують" до країни. Загалом в межах вищезгаданого механізму українські військові отримають чотири пакети допомоги.
Детальніше про програму PURL:
Перелік пріоритетних потреб України – це ініціатива, яку започаткували США та НАТО у липні 2025 року для прискорення постачання критично важливого військового обладнання Україні. Метою механізму є швидке надання американської зброї та технологій Україні за добровільні внески країн-партнерів.
Що цьому передувало?
- Напередодні, 17 вересня, адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Київ вперше отримає військову підтримку від союзників НАТО зі складів США саме в межах механізму PURL.
- У серпні стало відомо, що Німеччина та союзники виділять Україні 500 мільйонів доларів через PURL на військову техніку, зокрема ППО.
- Фонд PURL може зрости до 3,5 – 3,6 мільярда доларів вже у жовтні, що профінансує два пакети допомоги США із ракетами для Patriot і HIMARS.
- Водночас статистика Кільського інституту світової економіки свідчить про те, що американська безоплатна військова допомога Україні закінчилася ще у червні 2025 року. США схвалили значний продаж озброєнь, який Київ фінансуватиме самостійно за сприяння європейських союзників.