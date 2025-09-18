Об этом стало известно со слов представителя НАТО в комментарии Общественному, передает 24 Канал.

Что известно о первых поставках американского вооружения?

По словам представителя НАТО, сейчас в Украину доставили часть профинансированной американской поддержки.

В то же время дополнительные пакеты помощи "уже направляются" в страну. Всего в рамках вышеупомянутого механизма украинские военные получат четыре пакета помощи.

Подробнее о программе PURL: Перечень приоритетных потребностей Украины – это инициатива, которую начали США и НАТО в июле 2025 года для ускорения поставок критически важного военного оборудования Украине. Целью механизма является быстрое предоставление американского оружия и технологий Украине за добровольные взносы стран-партнеров.

Что этому предшествовало?