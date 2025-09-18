Об этом стало известно со слов представителя НАТО в комментарии Общественному, передает 24 Канал.
К теме Произошла принципиальная перемена: что побудило Трампа одобрить помощь Украине
Что известно о первых поставках американского вооружения?
По словам представителя НАТО, сейчас в Украину доставили часть профинансированной американской поддержки.
В то же время дополнительные пакеты помощи "уже направляются" в страну. Всего в рамках вышеупомянутого механизма украинские военные получат четыре пакета помощи.
Подробнее о программе PURL:
Перечень приоритетных потребностей Украины – это инициатива, которую начали США и НАТО в июле 2025 года для ускорения поставок критически важного военного оборудования Украине. Целью механизма является быстрое предоставление американского оружия и технологий Украине за добровольные взносы стран-партнеров.
Что этому предшествовало?
- Накануне, 17 сентября, администрация Дональда Трампа подтвердила, что Киев впервые получит военную поддержку от союзников НАТО со складов США именно в рамках механизма PURL.
- В августе стало известно, что Германия и союзники выделят Украине 500 миллионов долларов через PURL на военную технику, в частности ПВО.
- Фонд PURL может вырасти до 3,5 – 3,6 миллиарда долларов уже в октябре, что профинансирует два пакета помощи США с ракетами для Patriot и HIMARS.
- В то же время статистика Кильского института мировой экономики свидетельствует о том, что американская бесплатная военная помощь Украине закончилась еще в июне 2025 года. США одобрили значительную продажу вооружений, который Киев будет финансировать самостоятельно при содействии европейских союзников.