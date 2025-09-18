Мы видим, что "лед тронулся" и Белый дом решился на новые шаги. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что теперь Трамп не только реализует программы, которые заложил еще Джозеф Байден, но и утверждает собственные.
К теме "Ограничений больше нет": эксперты разобрали важные изменения в военной помощи США для Украины
Что заставило Трампа изменить свою позицию?
Президент США впервые начал принимать собственные решения о помощи Украине и утверждать эти программы через Конгресс.
Принципиальное изменение произошло после того, как состоялся саммит НАТО. На нем европейцы согласились почти вдвое увеличить свои расходы на оборону. Соответственно, бюджеты выросли и заработала формула, которую Трампу предложили европейцы и Украина,
– отметил Олег Рыбачук.
У Европы не хватает оружия, но у нее есть средства, которые она готова платить и покупать современное вооружение у Соединенных Штатов. Трамп мыслит бизнес-интересами, поэтому когда увидел экономическую выгоду, согласился на предложение.
Он любит повторять, что не дает Украине ни одного доллара плательщиков американских налогов, а только продает помощь. Это совпадает с его идеологией, а европейцы наполняют фонд. Поэтому в дальнейшем не должно быть никаких задержек или проблем с закупкой оружия.
Единственная проблема может быть, когда этого оружия нет, его не хватает. Но Трамп уже изменил приоритетность. Например, Швейцария стояла первая в очереди за оружием, но ее подвинули в конец, потому что она не поддерживает Украину. Теперь якобы оружие должны продавать Германии, которая предоставит его нашему государству.
С какой серьезной проблемой столкнулся лидер США?
Несмотря на это стоит помнить, что Трамп все равно надеется заключить соглашение с Россией. Он подчеркивает, что является противником санкций, ему не хочется их вводить. Более того, президент США даже придумал объяснение и обещает, что пойдет на жесткие шаги в отношении России только после таких же действий со стороны европейцев.
Но для Европы это очень болезненная тема, в частности для Великобритании. Страна только подписала соглашение с Индией о взаимной торговле без преференций или ограничений. На фоне ратифицированного соглашения им трудно повышать тарифы в отношении Индии,
– подчеркнул Олег Рыбачук.
Всем известно, что Индия начала покупать очень много российской нефти. Причина в том, что европейцы, которые ранее покупали российскую нефть, начали покупать арабскую. Ранее Индия потребляла лишь 1% российского сырья, а все остальное брала с арабских рынков. Но сейчас эту нефть использует Европейский Союз, который имеет большие объемы импорта энергоресурсов.
Поэтому Трамп столкнулся с проблемой, потому что понял, что без Европы не имеет особого влияния ни на Россию, ни на Китай. К слову, именно Пекин остается для него основным вызовом. Если он хочет остановить Китай, то надо начинать влиять на Россию.
Что известно о помощи США для Украины?
- Об одобрении оборонного пакета стало известно 16 сентября. Это произошло впервые с использованием нового механизма, который разработали союзники Украины. Он получил название PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, что означает список приоритетных запросов Украины.
- Предполагалось, что Украина получит пакет на сумму 500 миллионов долларов, но, вероятно, финальная цифра будет меньше. В 2026 году на помощь нашему государству США заложили 400 миллионов. Кроме этого Пентагон будет отчитываться, если поддержку прекратят. Это требование должно избежать ситуации, которая сложилась летом 2025 года, когда помощь приостановили.
- В Белом доме подтвердили, что военное оборудование уже ожидает отправки в Украину. Американские чиновники отмечают, что новое соглашение принесет США миллиарды долларов, а также "поощрит Европу больше заботиться о собственной обороне".