Что рассказал Зеленский о военной помощи?

Такую информацию украинский лидер рассказал во время совместной с президентом Европарламента Робертой Мецолой встречи с представителями медиа, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Он пояснил, что Киев получил более 2 миллиардов долларов от партнеров специально для программы PURL. Также за октябрь государство получит еще дополнительные деньги.

Думаю, где-то у нас будет 3,5 - 3,6 миллиарда,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что деньги из этого фонда пойдут на первые два пакета американской военной помощи, которые сейчас формируются. В частности бюджет каждого пакета составляет 500 миллионов долларов.

Важно! Зеленский заявил, что не будет говорить детали, но в этих двух пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS.

Что известно о фонде инициативы PURL?

В этом году США и НАТО запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Эта поддержка должна обеспечить быструю поставку Украине систем и вооружения.

Таким образом страны, являющиеся членами НАТО, смогут финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы. В частности новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR),

– написал министр обороны Денис Шмыгаль.

Обратите внимание! Финансирование первого пакета помощи на сумму 500 миллионов евро взяли на себя Нидерланды.

Что еще известно о помощи Украине?