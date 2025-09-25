Трамп висловлює впевненість, що війна погано закінчиться для Росії, а його нетерплячість до росіян зростає. Проукраїнська риторика американського президента стала для багатьох несподіванкою. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, що зумовило різку зміну у заявах Трампа і чи справді його позиція щодо війни змінилась.

Що змусило Трампа змінити риторику?

Політтехнолог Тарас Загородній стверджує, що зміна риторики Дональда Трампа не є випадковою. Це стало наслідком кількох факторів, які тиснуть на американського президента.

"Я завжди говорив, що саме при Трампі в України є шанси повернути кордони 1991 року. Тому що у Путіна і Трампа фундаментальні розбіжності у питанні нафти та газу. Ці заяви пролунали саме зараз через накопичену інформацію, до того ж не без наслідків минули поїздки Кіта Келлога в Україну", – пояснив Загородній.

Спецпредставник Трампа, який відвідав Київ 11 вересня, міг провести ґрунтовний аналіз стану справ і позиції України. До того ж згодом Келлог та інші генерали доповіли зібрану інформацію Трампу, заявивши, що Росія програє війну, а міць її армії – значно перебільшена.

Коли Україна почала системні атаки на нафтогазовий сектор Росії, довела, що має стратегічну перевагу у цьому питанні. Це для США є ключовим, – наголосив політтехнолог.

Загородній нагадав і про те, що тиск на Трампа здійснюють не лише європейські партнери чи сама Україна, але і його безпосередні колеги – республіканці. Річ у тім, що наступного року у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Палата представників – буде переобрана повністю, а Сенат – на третину. Тож, не отримавши вагомих результатів як на міжнародній арені, так і у внутрішніх справах, республіканці можуть втратити більшість через падіння підтримки. Трампу потрібен реальний успіх, яким може стати війна в Україні.

"Все у комплексі працює на користь України, тож я не здивований тому, що відбулось", – додав політтехнолог.

Чи справді позиція Трампа щодо війни змінилась?

Натомість керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок переконаний, що заяву американського президента не варто розцінювати як таку, що докорінно змінює стан справ. Основні позиції Трампа досі залишились незмінними.

Я не сприймаю заяву Дональда Трампа як зміну його позиції щодо російсько-української війни, оскільки він чітко і однозначно говорить, що Україна може перемогти у цій війні за підтримки ЄС та НАТО. Трамп відмежовує США від Альянсу, аби продовжити постачати в Європу зброю за гроші, – зазначив Клочок.

Аналітик додав, заява Трампа про те, що Україна може повернути свої території радше є знаком, що він поки не може домовитися з Володимиром Путіним, хоч такого варіанту не відкидає. Американський лідер знову дав Путіну місяць.

"Ця заява спрямована до Кремля і політично справді вигідна Європі. Трамп перекладає всю відповідальність за подальший розвиток подій на ЄС та Україну. Але він не заперечує того, що Україна хоробро борониться, і це добре. Він, мовби, показує Путіну, що готовий підтримувати Україну, однак руками Європи", – пояснив аналітик.

Фактично Трамп зняв із себе відповідальність за закінчення війни, хоч, звісно, досі не проти отримати Нобелівську премію миру.

Не новою є й заява американського президента про плачевний стан російської економіки. Насправді зрозуміти, чи змінив Трамп ставлення до російсько-української війни можна через його дії.

У Росії лютують через слова Трампа

Нові заяви Трампа навряд чи свідчать про збільшення підтримки України, вважає політолог Ігор Рейтерович. Хоч, безумовно, позитив у риториці американського президента для України є.

Трамп говорив (про кордони 1991 року – 24 Канал) на тлі успіхів ЗСУ, про які йому повідомляв не лише президент, але й власна розвідка. Не виключаю, що це може бути елементом символічного тиску на Росію. Тобто Трамп показує Путіну, що ніхто не планує відступати й здаватися, – зауважив політолог.

До того ж заяви Трампа вже викликали шквал істерики в Росії. Пропагандистам вкотре доводиться "перевзуватись у повітрі" і стверджувати, що Трамп для них є не найкращим президентом США, а зрадником.

Цікаво! На заяви американського лідера відреагував і Дмитро Мєдвєдєв. Той зазначив, що Трамп нібито "потрапив у паралельну реальність", мовляв, насправді картина значно відрізняється від того, що описав Трамп. Російський чиновник обурився і словам про проблеми в економіці Росії. Образили слова Трампа і речника Путіна Дмитра Пєскова. Особливо болючими для нього здалися слова про те, що Росія є лиш "паперовим тигром".

