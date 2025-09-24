Про це пише 24 Канал із посиланням на публікацію заступника секретаря Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Як Медведєв "атакував" Трампа?

Російський політик розкритикував оцінки Дональда Трампа щодо економіки Росії та ситуації на фронті та звернув увагу на, мовляв, перебільшення ролі України у нинішніх подіях. Медведєв підкреслив, що реальна картина конфлікту нібито значно відрізняється від постів американського політика у соцмережах.

Заступник секретаря Ради безпеки вважає, що президент США нібито "потрапив в альтернативну реальність".

Після зустрічі з київським та паризьким клоунами він опублікував яскравий пост. Там і остаточна перемога Києва, і повернення до колишніх кордонів, і провальна військова економіка Росії, черги за бензином, і "паперовий тигр",

– бідкається Медведєв.

Він підкреслив абсурдність окремих коментарів Трампа про міжнародні відносини та потенційні дипломатичні кроки.

Що сказав Трамп про Україну?