Про це пише 24 Канал із посиланням на публікацію заступника секретаря Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.
Дивіться також Росія погрожує Фінляндії, як Україні в 2022: чи зможе Кремль відкрити другий фронт на півночі
Як Медведєв "атакував" Трампа?
Російський політик розкритикував оцінки Дональда Трампа щодо економіки Росії та ситуації на фронті та звернув увагу на, мовляв, перебільшення ролі України у нинішніх подіях. Медведєв підкреслив, що реальна картина конфлікту нібито значно відрізняється від постів американського політика у соцмережах.
Заступник секретаря Ради безпеки вважає, що президент США нібито "потрапив в альтернативну реальність".
Після зустрічі з київським та паризьким клоунами він опублікував яскравий пост. Там і остаточна перемога Києва, і повернення до колишніх кордонів, і провальна військова економіка Росії, черги за бензином, і "паперовий тигр",
– бідкається Медведєв.
Він підкреслив абсурдність окремих коментарів Трампа про міжнародні відносини та потенційні дипломатичні кроки.
Що сказав Трамп про Україну?
Нагадаємо, що, на думку Трампа, Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді. "З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні? Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше ніж за тиждень. Це не вирізняє Росію. Насправді це робить її схожою на "паперового тигра", – написав американський лідер після зустрічі з Зеленським.
Під час пресконференції президент США також похвалив Україну за здатність зупиняти потужну армію Москви. Своєю чергою, Володимир Зеленський заявив, що українські військові звільнили 360 квадратних кілометрів території та оточили близько тисячі російських солдатів.
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що не може погодитися з усім, що сказав президент США. Він висловив сподівання, що така позиція американського лідера є тимчасовою.