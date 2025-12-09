Про це пише 24 Канал. Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у чаті Офісу Президента України.

Що каже Зеленський про повернення Криму та вступ до НАТО?

Журналісти спитали Президента України про останнє інтервʼю Дональда Трампа, в якому він згадав про нібито першу розмову українського лідера з Путіним і його слова, що Україна поверне Крим і буде в НАТО. Зеленський сказав, що Україна хоче в НАТО, і він вважає це справедливим.

Але ми точно знаємо, що ні США, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там,

– каже Зеленський.

За його словами, в України сьогодні немає сил на все це і немає достатньої підтримки для всього цього, маючи на увазі повернення Криму та членство в НАТО.

"Що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим. І може, я це і сказав на першій зустрічі (з Путіним – 24 Канал). І я вважаю, що я був правий", – підкреслив український політик.