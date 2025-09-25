Утім, якщо риторика американського президента змінилася, то політика наразі залишається такою ж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Дивіться також "Ваші країни прямують до пекла": чому Трамп змінив риторику щодо України і що це означає для Росії
Чому Трамп змінив риторику?
WSJ пише, що Дональд Трамп готувався до зустрічі з Володимиром Зеленським протягом декількох днів, консультуючись із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на жорсткішій позиції стосовно Росії.
Зокрема, наводять спеціального представника США Кіта Келлога та нового посла США в ООН Майка Волца. Зазначається, що вони розповіли Трампу, що "Росія за останні роки досягла незначного прогресу" на фронті.
Крім вищезгаданого, як повідомляє видання з посиланням на співрозмовників, Дональд Трамп дізнався про запланований український наступ, який вочевидь "потребуватиме підтримки" американської розвідки.
Джерела припускають, що причиною зміни риторики є прийняття Україною вимоги США щодо припинення вогню і публічну вдячність американському президенту за його зусилля, спрямовані на закінчення війни.
Утім, співрозмовники констатують, що попри це, Трамп поки не змінив політику щодо України й, хоча й далі дозволяє продаж озброєнь, "обмежує використання зброї США для атак на суверенній території Росії".
Що цьому передувало?
Після Генасамблеї ООН та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може повернути свої території в межах первісних кордонів.
У ЄС, намагаючись зрозуміти очевидну зміну позиції Трампа, коливалися між захопленням та скептицизмом. Вони вказали на те, що він часто змінює свою позицію і може зробити це знову, писали у Politico.
Політтехнолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу сказав, що саме при Трампі Україна має шанси повернути кордони 1991 року. Тому що у Трампа з Путіним фундаментальний конфлікт інтересів щодо нафти та газу.