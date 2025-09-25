Впрочем, если риторика американского президента изменилась, то политика пока остается такой же. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Смотрите также "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику в отношении Украины и что это значит для России
Почему Трамп изменил риторику?
WSJ пишет, что Дональд Трамп готовился к встрече с Владимиром Зеленским в течение нескольких дней, консультируясь с чиновниками своей администрации, которые давно настаивают на более жесткой позиции в отношении России.
В частности, приводят специального представителя США Кита Келлога и нового посла США в ООН Майка Волца. Отмечается, что они рассказали Трампу, что "Россия за последние годы достигла незначительного прогресса" на фронте.
Кроме вышеупомянутого, как сообщает издание со ссылкой на собеседников, Дональд Трамп узнал о запланированном украинском наступлении, которое очевидно "потребует поддержки" американской разведки.
Источники предполагают, что причиной изменения риторики является принятие Украиной требования США о прекращении огня и публичная благодарность американскому президенту за его усилия, направленные на окончание войны.
Впрочем, собеседники констатируют, что несмотря на это, Трамп пока не изменил политику в отношении Украины и, хотя и дальше позволяет продажу вооружений, "ограничивает использование оружия США для атак на суверенной территории России".
Что этому предшествовало?
После Генассамблеи ООН и встречи с президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может вернуть свои территории в пределах первоначальных границ.
В ЕС, пытаясь понять очевидное изменение позиции Трампа, колебались между восторгом и скептицизмом. Они указали на то, что он часто меняет свою позицию и может сделать это снова, писали в Politico.
Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала сказал, что именно при Трампе Украина имеет шансы вернуть границы 1991 года. Потому что у Трампа с Путиным фундаментальный конфликт интересов по нефти и газу.