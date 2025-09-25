Впрочем, если риторика американского президента изменилась, то политика пока остается такой же. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Почему Трамп изменил риторику?

WSJ пишет, что Дональд Трамп готовился к встрече с Владимиром Зеленским в течение нескольких дней, консультируясь с чиновниками своей администрации, которые давно настаивают на более жесткой позиции в отношении России.

В частности, приводят специального представителя США Кита Келлога и нового посла США в ООН Майка Волца. Отмечается, что они рассказали Трампу, что "Россия за последние годы достигла незначительного прогресса" на фронте.

Кроме вышеупомянутого, как сообщает издание со ссылкой на собеседников, Дональд Трамп узнал о запланированном украинском наступлении, которое очевидно "потребует поддержки" американской разведки.

Источники предполагают, что причиной изменения риторики является принятие Украиной требования США о прекращении огня и публичная благодарность американскому президенту за его усилия, направленные на окончание войны.

Впрочем, собеседники констатируют, что несмотря на это, Трамп пока не изменил политику в отношении Украины и, хотя и дальше позволяет продажу вооружений, "ограничивает использование оружия США для атак на суверенной территории России".

Что этому предшествовало?