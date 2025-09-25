За словами Венса, Трамп розуміє, що Росія програє війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також "Ваші країни прямують до пекла": чому Трамп змінив риторику щодо України і що це означає для Росії

Як Венс прокоментував зміну риторики Трампа?

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Трамп "стає дуже нетерплячим щодо росіян". Президент США проаналізував ситуацію на землі.

Трамп став дуже впевнений, що ця війна погано закінчиться для Росії. Він бачить цифри,

– заявив Венс.

Він також додав, що відмова Росії почати переговори закінчить дуже погано. Він підкреслив, що це завжди було позицією Трампа, вона не змінилася.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що переконаний, що саме при Трампі Україна має шанси повернути кордони 1991 року. Тому що у Трампа з Володимиром Путіним фундаментальний конфлікт інтересів щодо нафти та газу.

Які заяви озвучив Трамп після зустрічі із Зеленським?