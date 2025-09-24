Це відбулося після зустрічі лідерів на полях Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Що сказав Трамп про Зеленського?
На сторінці Білого дому в соцмережах опублікували захоплення американського лідера хоробрістю українського президента.
Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу,
– заявив Трамп.
Заяви Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне
Нещодавно Трамп несподівано заявив, що ознайомився з військово-економічною ситуацією між Україною та Росією й повністю зрозумів її. Він вважає, що Україна зможе повернути всі окуповані Росією території та навіть зайти далі, адже російський диктатор Путін і Росія мають серйозні економічні проблеми.
Окрім цього, в коментарі журналістам Трамп зізнався, що був переконаний у швидкому закінченні війни в Україні через хороші особисті взаємини з Володимиром Путіним. Однак цього не сталося. Він зазначив, що Росія вбиває близько 7000 людей на тиждень ні за що і назвав війну в Україні "дуже сумною ситуацією".
Європейські чиновники скептично ставляться до зміни позиції Трампа та сумніваються в тому, що це призведе до реальних змін у політиці США. Після місяців спроб переконати президента США вдарити по російській економіці тарифами чи санкціями надія на будь-яку підтримку Штатів у Європі згасає. А віра в слова Трампа, якими б обнадійливими вони не були, неймовірно мала.