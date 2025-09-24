Це відбулося після зустрічі лідерів на полях Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Дивіться також Вмиває руки від України: The Telegraph про останні висловлювання Трампа щодо війни

Що сказав Трамп про Зеленського?

На сторінці Білого дому в соцмережах опублікували захоплення американського лідера хоробрістю українського президента.

Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу,

– заявив Трамп.

Заяви Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне