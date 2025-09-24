Это произошло после встречи лидеров на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Смотрите также Умывает руки от Украины: The Telegraph о последних высказываниях Трампа о войне
Что сказал Трамп о Зеленском?
На странице Белого дома в соцсетях опубликовали восхищение американского лидера храбростью украинского президента.
Он храбрый человек и ведет ожесточенную борьбу,
– заявил Трамп.
Заявления Трампа относительно войны в Украине: коротко о главном
Недавно Трамп неожиданно заявил, что ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией и полностью понял ее. Он считает, что Украина сможет вернуть все оккупированные Россией территории и даже зайти дальше, ведь российский диктатор Путин и Россия имеют серьезные экономические проблемы.
Кроме этого, в комментарии журналистам Трамп признался, что был убежден в быстром окончании войны в Украине из-за хороших личных взаимоотношений с Владимиром Путиным. Однако этого не произошло. Он отметил, что Россия убивает около 7000 человек в неделю ни за что и назвал войну в Украине "очень печальной ситуацией".
Европейские чиновники скептически относятся к изменению позиции Трампа и сомневаются в том, что это приведет к реальным изменениям в политике США. После месяцев попыток убедить президента США ударить по российской экономике тарифами или санкциями надежда на любую поддержку Штатов в Европе угасает. А вера в слова Трампа, какими бы обнадеживающими они ни были, невероятно мала.