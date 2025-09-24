Это произошло после встречи лидеров на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Что сказал Трамп о Зеленском?

На странице Белого дома в соцсетях опубликовали восхищение американского лидера храбростью украинского президента.

Он храбрый человек и ведет ожесточенную борьбу,

– заявил Трамп.

Заявления Трампа относительно войны в Украине: коротко о главном